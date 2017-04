Uutinen

Etelä-Saimaa: Lauantain lottoarvonnassa ei täysosumia — ensi viikon potti 7 miljoonaa euroa Lauantain lottoarvonnassa kierroksella 15/2017 ei löytynyt ainuttakaan täysosumaa. Tästä johtuen ensi viikolla lottopotissa on 7 miljoonaa euroa. Tämän viikon suurin voittopotti oli 115 000 euroa, jonka sai kaksi onnekasta pelaajaa, joilla oli 6+1 -tulos oikein. Loton oikea rivi tämän viikon kierroksella on 6, 13, 14, 16, 20, 22, 40 ja lisänumero 32. Tuplausnumeroksi arvottiin 7. Lauantai-Jokerin voittorivi on 7785707. Lauantai-Jokerin suurin voittopotti oli 6 oikein -tulos, jolla voittaa 20 000 euroa. Lomatonnin voittorivi on Buenos Aires 43. Lomatonneja jaettiin kaikkiaan 22 kappaletta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/16/Lauantain%20lottoarvonnassa%20ei%20t%C3%A4ysosumia%20%E2%80%94%20ensi%20viikon%20potti%207%20miljoonaa%20euroa/2017522143116/4