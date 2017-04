Uutinen

Etelä-Saimaa: Evälahti saa tontin keskustasta, tarjosi saman summan Lemminkäisen kanssa Rakennusliike Evälahti on saamassa omistukseensa uuden tontin Lappeenrannan keskustassa. Kyseessä on Villimiehenkadun ja Lappeenkadun risteyksessä oleva tontti. Technopolikselta Isoon-Kristiinaan päin sijaitseva tontti on nyt pysäköintialueena. Evälahti omistaa myös tämän Villimiehenkatu 10:n vieressä pitkään tyhjillään olleen tontin. Tonteille saa rakentaa viisikerroksiset asuin-liiketalot. Tonttien välissä on suikale katualuetta. Tekninen lautakunta käsittelee tonttikauppaa ensi keskiviikkona. Kaupunki oli pyytänyt tarjouksia 1 956 neliön tontista, jolla on rakennusoikeutta 4 500 kerrosneliötä. Puolueeton ulkopuolinen arvioitsija oli arvioinut tontin myyntihinnaksi 1,35 miljoonaa euroa. Evälahden lisäksi hakemuksen oli jättänyt Lemminkäinen talo ja Assi Group. Evälahti ja Lemminkäinen tarjosivat kumpikin 1,35 miljoona euroa ja Assi Group 975 000 euroa. Kaupungingeodeetti Riitta Puurtinen toteaa esityslistalla, että Evälahden ja Lemminkäisen tarjoukset ovat hinta-arvion mukaisia. Lemminkäisen tarjous edellyttää kuitenkin vielä yhtiön hallituksen hyväksynnän. Assi Groupin tarjoamalla hinnalla myyminen sen sijaan sisältäisi kiellettyä valtiontukea. Assi Group oli perustellut poikkeavaa hintatarjousta ja tontin rakentamista yritystoimintaa parantavilla vaikutuksilla. Kaupungin kiinteistö- ja mittaustoimi piti Assi Groupin perusteita merkittävinä, mutta ne eivät silti tee mahdolliseksi valtiontuen maksamista myymällä tontti markkinahintaa alemmalla hinnalla. | Anne Kotiharju Lue koko uutinen:

