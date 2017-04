Uutinen

Etelä-Saimaa: Blackbird-balladi säilyy euroviisuissa voimakkaana ja yksinkertaisena — Norma Johnia viedään ympäri maailmaa Kun kouvolalaislähtöinen Norma John teki pari vuotta sitten Blackbird-kappaleensa, yhtyeen jäsenet eivät olisi ikinä uskoneet, mikä pyöritys heillä on edessään. Synkkäsävyinen balladi valittiin tammikuun lopulla Suomen euroviisuedustajaksi, ja alkuvuoden ajan laulaja Leena Tirrosta ja kosketinsoittaja Lasse Piiraista on viety vauhdilla eri puolille maailmaa. — Eniten aikaa on vienyt juuri edustaminen ulkomailla. Se on ollut kuitenkin hauskaa, Tirronen sanoo. Norma John palasi vastikään Lontoon, Tel Avivin ja Amsterdamin kattavalta ja viikon mittaiselta kiertueelta. Pääsiäisen jälkeen yhtyettä viedään Madridiin ja Prahaan. Promotilaisuuksiin kuuluu niin haastatteluja, fanitapaamisia kuin esiintymisiä. — Olemme saaneet faneilta paljon positiivista palautetta. Muutamat ovat kertoneet kyyneleet silmissä, mitä kappale heille merkitsee. Tirrosen mukaan Blackbird kuullaan euroviisuissa samanlaisena kuin Uuden musiikin kilpailussa: voimakkaana, yksinkertaisena, visuaalisena. Sama pätee lavashow’hun. — Emme halua, että lavalla tapahtuu kauheasti mitään ylimääräistä, koska se rikkoisi kappaleen tunnelman. Kaksikko on saanut päättää kaikesta esitykseensä liittyvästä itse. Tirronen on myös suunnitellut oman asunsa. Sekin mukailee UMK:ssa nähtyä tyyliä. Luvassa on jotain isoa ja näyttävää. Norma John esiintyy ensimmäisessä semifinaalissa 9. toukokuuta. Yhtyeen päätavoitteena on yltää finaaliin. — Euroviisuvoittoa en lähde veikkaamaan, mutta luotan siihen, että pääsemme finaaliin. Tirrosen mielestä euroviisuissa kuullaan monia hyviä kappaleita. Hänen omia suosikkejaan ovat Norjan, Tanskan, Itävallan ja Puolan viisubiisit. Euroviisujen finaali on Kiovassa Ukrainassa 13. toukokuuta. Lue koko uutinen:

