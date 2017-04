Uutinen

Etelä-Saimaa: Virkistysaluesäätiö hakee Sarviniemelle ehostusrahaa — haaveissa yrittäjiä, venekuljetusta ja uusi sauna Suur-Sarviniemen muokkaus kunnon retkeilykohteeksi on hyvässä suunnitteluvaiheessa. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on hakenut Leader Länsi-Saimaalta rahoitusta alueen kehittämiseen noin 80 000 euroa, kertoo virkistysaluesäätiön toiminnanjohtaja Hanna Ollikainen. Osa Suur-Sarviniemen luontoaluetta siirtyy virkistysaluesäätiön hallintaan jo ennen kesää. Säätiö ja Sarviniemen tilukset omistava Metsähallitus allekirjoittavat vuokrasopimuksen Taipalsaarella sijaitsevasta alueesta toukokuun alkupuolella. Virkistysalueeksi jää Suuri Sarviniemi ja sen kainalossa oleva hiekkaranta entisen lomakylän saunarakennukselle saakka. Alue on runsaan seitsemän hehtaarin kokoinen. Siellä sijaitsee myös Taipalsaaren kunnan venesatama. Rahoituksen saanti ratkeaa parin viikon kuluttua, Ollikainen sanoo. — Suurin kuluerä olisi alueen yleissuunnitelman teko. Palkattaisiin henkilö järjestämään kuulemistilaisuuksia alueen käytöstä, ja teetettäisiin arkkitehdillä suunnittelu. Siistimistalkoita järjestetään myös. Säätiö haaveilee virkistysalueelle uutta saunaa. Vanhan saunan kunnostus ei olisi ollut kannattavaa, Ollikainen sanoo. Virkistysaluesäätiö on toivonut alueelle myös kaupallisia toimijoita. Kiinnostuneita yrityksiä on, Ollikainen sanoo. — Yksittäiset henkilöt ovat kertoneet olevansa kiinnostuneita. Mitään konkreettisia neuvotteluja ei ole käyty. Täytyy miettiä, mitä palveluja alueelle tarvitaan. Vuokrasopimus mahdollistaa alueella pienimuotoisen kaupallisen toiminnan, mutta ei majoitusta tai leiriytymistä. Sarviniemestä tulee päiväretkikohde, Ollikainen sanoo. — Sijainti on niin keskeisellä paikalla, että Sarviniemestä voisi järjestää venekuljetusta muihin hienoihin kohteisiin kuten Kyläniemen puolelle Rastiniemeen. Mutta se vaatisi pysyvän toimijan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/15/Virkistysalues%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6%20hakee%20Sarviniemelle%20ehostusrahaa%20%E2%80%94%20haaveissa%20yritt%C3%A4ji%C3%A4%2C%20venekuljetusta%20ja%20uusi%20sauna/2017122137668/4