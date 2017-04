Uutinen

Etelä-Saimaa: Turisteja halutaan seuraavaksi viedä kuun ympäri — suomalainen Vesa Heilala odottaa vielä matkaansa avaruuteen Vaikka maallikon korvaan avaruusturismi kuulostaa epätodelliselta, voi utopia itse asiassa toteutua vielä lähitulevaisuudessa. Erilaiset yritykset ja kaupalliset toimijat kilpailevat siitä, kuka ehtii avaruuteen ensin. Avaruusturismin saralla jännittävän uutisen kertoi amerikkalainen SpaceX-yhtiö, joka ilmoitti vain reilu kuukausi sitten vievänsä kaksi turistia kuun ympäri vielä vuoden 2018 lopulla. Turun yliopiston Tuorlan observatorion dosentti Harry Lehto pitää kuun ympäri suuntautuvaa turistilentoa mahdollisena. — Vaadittava rakettiteknologia ei ole kovin ihmeellistä, mutta kalliiksi tulee kuun kraaterien katsominen, kun ne näkee maastakin, Lehto pohtii. Avaruusturismin alkamisajankohta riippuu katsantokannasta. Useimmiten ensimmäisenä itse matkansa maksaneena avaruusturistina pidetään yhdysvaltalaista miljonääriä Dennis Titoa, joka vuonna 2001 maksoi venäläisille 20 miljoonaa dollaria päästäkseen Sojuz-aluksella kansainväliselle avaruusasemalle. Hänen jälkeensä vain muutama miljonääri on tehnyt vastaavan matkan, kunnes Venäjä lopetti toiminnan vuonna 2009. Ensimmäiset kaupalliset avaruusmatkat ovat pikemminkin yli sadan kilometrin korkeuteen tehtäviä hyppäyksiä, kuin varsinaisia matkoja. Hyppäykset ovat parituntisia lentoja, joiden aikana matkustajat kokevat kovan kiihtyvyyden ja painottomuuden muutamien minuuttien ajan. Suurin osa lentoajasta kuluu nousuun laukaisukorkeuteen. Laajamittaista turismia hillitsee vielä toistaiseksi se, ettei ala ole taloudellisesti kannattavaa ja lippujen hinnat ovat korkealla. Lippunsa avaruuteen on jo lunastanut suomalainen astronautti Vesa Heilala. Heilala lähti toteuttamaan unelmaansa vuonna 2010, kun hän osti Sir Richard Bransonin luotsaamalta Virgin Galacticilta matkan avaruuteen. Matkaa varten hän haki lainaa pankista. Matkan piti toteutua vuonna 2013, mutta hankkeessa sattuneet onnettomuudet vuonna 2007 ja 2014 siirsivät matkan tulevaisuuteen. Heilala arvioi, että avaruuteen päästäisiin vuoden 2018 lopulla. — Se osoittaa, että avaruuteen meneminen on haastavaa. Vaikka avaruudessa on käyty kohta 60 vuotta, se on aina riskaabelia, Heilala toteaa. Lue koko uutinen:

