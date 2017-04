Uutinen

Etelä-Saimaa: Suomi hävisi Tanskalle jatkoajalla Kisapuistossa: ”Pelissämme näkyi vielä paljon asioita, joita pystyy parantamaan” Tappio jääkiekkomaaottelussa Tanskalle veti Joonas Kemppaisen hivenen mietteliääksi Lappeenrannan Kisapuistossa lauantaina. Kemppainen teki Suomen molemmat maalit, mutta Tanska vei lopulta jatkoajalla voiton lukemin 3—2 (1—0, 0—1, 1—1, 1—0).Iloisten tanskalaispelaajien kannoilla Tanskan pukukoppiin kuljetettiin jääkiekkoilijan korkuinen kasa höyryäviä pizzalaatikoita.Hymyyn oli syytä myös maaottelun järjestelyissä auttaneella SaiPalla, joka sai ottelun oheismyyntitulot itselleen. Suomen ja Tanskan kohtaaminen houkutti Kisapuiston jäähalliin 4 295 katsojaa, eli yli 800 enemmän kuin Mikkeliin pari päivää aiemmin.— Oli meiltä vähän nihkeä peli. Emme saaneet jotenkin konetta niin hyvin käyntiin kuin edellisessä pelissä Mikkelissä. Tietty vastustajakin pelasi vähän eri tavalla kuin viimeksi. He olivat paljon aggressiivisempia. Silti näkisin, että meidän olisi pitänyt pystyä varsinkin kamppailemaan paremmin. Tästä eteenpäin meidän pitää olla kaksinkamppailuissa tosi skarppeina, Kemppainen totesi.Tanskan molemmat maalit varsinaisella peliajalla olivat seurausta Suomen epäonnistuneista avaussyötöistä. Toki Tanskan ensimmäinen vain välillisesti ylivoimalla, sillä huonon hyökkäykseen lähdön seurauksena Tomi Sallinen joutui roikkumaan vastustajassa jäähyn arvoisesti.Tanskalaisten 2—1-johtomaalissa Mathias Lassen sai kiekon avopaikkaan lahjaksi Suomen kokeneelta puolustajalta Juuso Hietaselta.— Pelissämme näkyi vielä paljon asioita, joita pystyy parantamaan. Varsinkin oman pään lähtöjä. Kyllä siitä hyvä vielä tulee, kun saamme ajoitukset kuntoon, Kemppainen sanoi.Kemppainen kuittasi Tanskan jälkimmäisen maalin vain kahdeksan sekuntia myöhemmin, kun Veli-Matti Vittasmäen syöttö saatteli hänet nokikkain Tanskan maalivahdin Sebastian Dahmnin kanssa.Suomen 1—1-tasoitusmaalin Kemppainen teki nopealla laukauksella, mutta osuman varsinainen isä oli Pekka Jormakka, joka riisti sitä ennen kiekon syvällä Tanskan puolustusalueella.Kankean avauserän jälkeen Suomi hallitsi ottelutapahtumia selvästi, mutta alusta asti puuttunut terävyys leimasi joukkueen toimintaa Tanskan maalin läheisyydessä loppuun asti.Jatkoajalla Suomella oli kolme mainiota maalintekopaikkaa, joista viimeisimmästä kiekko singahti Tanskan konkarille Morten Greenille, joka livisti läpiajoon ja viimeisteli voittomaalin.Green, 36, on Tanskan kapteeni ja pelaa pian uransa 19:nnet aikuisten MM-kilpailunsa. Kun Green pelasi ensimmäisiä MM-kisojaan kaudella 1998—1999, Tanskan nykyisestä maajoukkueesta maajoukkueesta Nicolai H. Weichel ja Mathias From olivat hieman yli vuoden ikäisiä ja Greenin ketjussa puolustanut Mathias Lassen täyttänyt juuri kolme.Kemppaisen kausi Sibir Novosibirskissä päättyi runkosarjaan, jossa hän teki 60 ottelussa tehot 11+12=23.. — Minulla oli kuusi vai seitsemän viikkoa taukoa ennen näitä pelejä. Pitkän tauon jälkeen tässä on aina vähän hakemista. Meillä on maajoukkueessa nyt hyvä sekoitus pelaajia. Heti alusta asti on ollut myös paljon kokeneita pelaajia mukana. Lue koko uutinen:

