Etelä-Saimaa: Suomen pelin paraneminen ottelun edetessä ilahdutti päävalmentaja Marjamäkeä: "Olemme seuraavaksi taas viisaampia, kun pelaamme tällaiseen aikaan" Suomen maajoukkue oli pyrkinyt valmistautumaan hyvin Lappeenrannan Tanska-maaottelun varhaiseen alkamisaikaan. Päävalmentaja Lauri Marjamäen mukaan asiasta oli joukkueen kesken puhuttu, mutta myös yritetty kerätä energiaa levolla ja harjoittelua keventämällä. Tavoite ei täyttynyt, kun Tanska kaatoi Suomen jatkoajalla. — Meillä oli alla tasapainoiset esitykset Unkarissa ja torstaina Mikkelissä, mutta tänään pelivalmiutemme ei ollut sitä, mitä sen pitää olla. Emme ihan päässeet liikkeelle, mutta tämä oli meille hyvä kokemus. Kisoissakin pelaamme iltapäiväpelejä iltapelien lisäksi. Olemme seuraavaksi taas viisaampia, kun pelaamme tällaiseen aikaan, Marjamäki totesi. Marjamäki oli kuitenkin tyytyväinen siihen, että Suomi pystyi muuttamaan pelinsä rytmiä selkeästi ensimmäisen erän jälkeen. — Kaksi jälkimmäistä erää meillä oli päällä sellainen isku kuin pitääkin olla. Jatkoajallakin meillä oli kolme ihan avopaikkaa. Tappion lisäksi Marjamäki joutui silti toteamaan, ettei Suomen esitys ollut niin ehjä kuin edellisissä harjoitusotteluissa. — Toisaalta sitä varten täällä ollaan, että saamme yhteisiä kokemuksia pelaajista ja peleistä. Olemme menneet kaksi viikkoa aika haipakkaa. Oliko pientä fyysistä väsymystä vai mitä, mutta meillä oli pientä huolimattomuutta, mikä näkyi vastustajan maaleissa. Suomelle tuli muitakin ikäviä uutisia, sillä puolustaja Miika Koivisto ja hyökkääjä Tommi Huhtala loukkaantuivat, kuten kiekon suuhunsa saanut Tanskan Mathias From. Maajoukkueen kokoonpano muuttuu perinteisesti merkittävästi MM-leirityksen edetessä. Marjamäen mukaan seuraavista pelaajamuutoksista tiedotetaan todennäköisesti sunnuntaina. — Pari kolme uutta pelaajaa tulee mukaan. Yksi heistä on Julius Honka. Valtteri Filppula, Sebastian Aho ja Mikko Rantanen tulevat näillä näkymin sitten viimeiselle valmistautumisviikolle Tsekkiin. Mikkelissä Tanskaa vastaan pelanneet Lasse Kukkonen ja Antti Pihlström olivat lauantaina Marjamäen myöntämällä huilivuorolla. — Muutaman kokeneen pelaajan kanssa olemme sopineet, että he ottavat tähän väliin huiliviikon. Kukkoselle ja Pihlströmille lupasin tämän vapaaksi, että he pääsevät perheen pariin pääsiäisen viettoon. Näitä kokeneita miehiä pitää välillä lepuuttaa, ja silloin mielummin annan näyttöpaikkoja näille nuorille nälkäisille pelaajille. Niitä on luvassa myös ensi viikolla. Yksi tuoreemman kaartin maajoukkuepelaaja on Sakari Manninen, jonka taidot vaikuttivat menevän Lappeenrannassa osin hukkaan vaisujen Marko Anttilan ja Julius Junttilan sentterinä. Ylivoima-aikaa kuitenkin tuli lisäksi hieman. — Hyvin tulimme kahdesti tasoihin, mutta totta kai tappio harmittaa. Ylivoimalla olisimme voineet olla tehokkaampia. Paikkoja tuli, maaleja ei, Manninen totesi. Manninen muistutti, että Suomi piti kiekkoa Tanskaa vastaan käytännössä läpi ottelun. — Pelaamme kuitenkin rohkeasti ja kiekolla aina kun mahdollista. Haluamme hyökätä tuoreena ja vaihtaa pelaajia kiekollisena. Silloin tekevälle välillä sattuu. Kentällä on aina viisi kaveria, jotka auttavat aina tarpeen mukaan toinen toisiaan.

