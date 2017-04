Uutinen

Etelä-Saimaa: Sami Hyypiä Supertähtien ensimmäisen jakson päähenkilönä — katso videolta legendan ajatukset Suomen jalkapallovalmennuksesta Kouvolan Voikkaalta uransa aloittanut jalkapallolegenda Sami Hyypiä pääsee pääosaan Supertähdet-sarjan toisen kauden ensimmäisessä jaksossa. Jakson ensiesitys on Nelosella sunnuntaina kello 20. Hyypiän ja muiden osallistujien kerrotaan lähtevän vaaralliselle ja vauhdikkaalle aavikkosafarille. Illallisella on luvassa paljastuksia. Supertähdet on Teemu Selänteen isännöimä sarja, jossa menestyneet, kilpakentiltä jo vetäytyneet urheilijat muistelevat uraansa ja järjestävät toisilleen tekemistä. Toisen kauden vieraina ovat Hyypiän lisäksi Matti Nykänen, Eva Wahlström, Peetu Piiroinen, Toni Kohonen ja Minea Blomqvist. Oheisella videolla Sami Hyypiä kertoo käsityksensä siitä, miksi Suomen jalkapallomaajoukkue menestyy niin huonosti. Ohjelman kotisivu Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/15/Sami%20Hyypi%C3%A4%20Supert%C3%A4htien%20ensimm%C3%A4isen%20jakson%20p%C3%A4%C3%A4henkil%C3%B6n%C3%A4%20%E2%80%94%20katso%20videolta%20legendan%20ajatukset%20Suomen%20jalkapallovalmennuksesta/2017522143109/4