Etelä-Saimaa: Pohjalankila saa kesänavausbileet — Ruokolahdelle tulee uusi kyläkauppa Ruokolahden Pohjalankilassa pidetään kyläbileet kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Juhliin antaa aiheen uuden kyläkaupan avaaminen. Asialla on avoin yhtiö Käpälämäki, jonka palvelupaletti laajentuu. Käpälämäen samanniminen kiinteistö kasvaa rakennuksena noin 50 prosentilla, kun käyttöön otetaan uusi lisäsiipi. Siihen sijoittuvat talon uudet kauppatilat. Vanhemmalla puolella jatkavat baari ja kahvila terasseineen. Töitäkin 60 000 euron kauppainvestointi tuo. Tähän saakka Käpälämäki on työllistänyt yrittäjä Tomi Raijaksen Sari-vaimon ja kolme osa-aikaista työntekijää. Heistä yhden työsuhde muuttuu kokopäiväiseksi. Käpälämäen kesiä vilkastuttaa laajan markkina-alueen suuri mökkiläismäärä. Lähiympäristön vaki- ja loma-asukkaiden lisäksi mökkiläisiä käy Savonlinnan kuntarajan takaa saakka. Käpälämäkeen on tultu kahville, oluille sekä elintarvikekioskiin, mikä nyt korvautuu oikealla ruokakaupalla. Tomi Raijas Raijas on isännöinyt Pohjalankilan kylän palvelu- ja viihdekeskusta 19 vuotta. Palkolliskalustoon kuuluu Käpälämäkeä jo vuosia palvellut Mia Velling. Hän on viihtynyt hyvin etenkin, kun koti on kätevästi melkein työpaikan kulmalla. Jatko näyttää vielä paremmalta. Laajennus tuo töitä lisää, Velling tietää. Lue koko uutinen:

