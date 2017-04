Uutinen

Etelä-Saimaa: Miksi Lappeenrannan toimialajohtajista Willberg on vakinainen, mutta Leimi määräaikainen? Lappeenranta valitsi kaksi uuden ison toimialan johtajaa. Elinvoima- ja kaupunkikehitysjohtajaksi nousi määräaikaisena Pasi Leimi. Kaupunginhallitus päätyi virkaa tekevän teknisen johtajan puolentoista vuoden pätkäpestiin kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan esityksestä. Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimialajohtajan virkaan kaupunginjohtaja ja valintatyöryhmä esittävät nykyistä kasvatus- ja opetustoimenjohtajaa Tuija Willbergiä ilman määräaikaisuutta. Miksi esitit, että merkittävistä toimialajohtajista toinen on määräaikainen, mutta toinen valitaan suoraan vakinaiseksi, kaupunginjohtaja Kimmo Jarva? — Molempien toimialajohtajan tehtävään haettiin lähtökohtaisesti toistaiseksi virkaa hoitavaa henkilöä. Kaupunkikehityksen toimialalle valittavan toimialan johtajan haun yhteydessä todettiin kärkihakijoilla olevan erilaisia vahvuuksia tehtävään, mutta samalla vaatimustaso sekä insinööritaitojen että vahvan elinkeinotoiminnan osaamisen osalta painottui hakijoilla eri painoarvolla. Samalla tuskailtiin maakuntauudistuksen lainsäädännön hidasta valmistumistahtia. — Nimenomaan elinvoima-asioiden työnjako maakuntahallinnon ja kuntien välillä on vieläkin monilta osin avoinna. Näistä lähtökohdista päädyttiin valintatyöryhmän enemmistön kantana esittämään Pasi Leimiä toimialajohtajaksi määräaikaisesti. Osa Pasi Leimin valinnan elinvoima- ja kaupunkikehitysjohtajaksi tehneistä poliitikoista ja joku tehtävään ehdolla olleista hakijoistakin sanoi, että valinnasta jäi paha maku suuhun. Miten se erosi prosessina hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimialajohtajan valinnasta? — Ei merkittävästi muuten, mutta tiedottamisen osalta emme onnistuneet parhaalla mahdollisella tavalla edellisen toimialajohtajan valintaprosessissa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/15/Miksi%20Lappeenrannan%20toimialajohtajista%20Willberg%20on%20vakinainen%2C%20mutta%20Leimi%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikainen/2017122138690/4