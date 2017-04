Uutinen

Etelä-Saimaa: Lusikallinen mustaa herkkua — tältä näyttää ensikertalaisen mämminsyöjän ilme Pääsiäisherkku mämmi jakaa vahvasti suomalaisten mielipiteitä. Mutta mitä mieltä siitä ovat herkkua ensi kertaa maistavat? Etelä-Saimaa päätti testata asiaa makutestillä. Moskovasta vierailulla oleva Pavel Shangin tuoksuttelee ensin mämmiä hieman epäluuloisena. Mutta ilme vaihtuukin iloiseksi, kun lusikallinen mämmiä on nielaistu. — Tämä on hyvää, pidän tästä todella paljon! Shangin toteaa. Samoilla linjoilla on myös syyrialaislähtöinen Alaa Al Johmani. — Tykkään tästä, maistuu mukavan makealta, hän sanoo. 17-vuotias lappeenrantalainen Sedrick Iradukunda on muuttanut Suomeen seitsemän vuotta sitten, mutta mämmituokkonen hänellä on nyt edessä ensimmäistä kertaa. Rohkean reilu lusikallinen - ja ei kun jauhamaan. Iradukundan ilme on paljon puhuva, ja kun suu vihdoin on tyhjä, tulee tuomio. — En tykkää! Maistuu juuri siltä miltä näyttääkin, eli todella oudolta. Vähän kuin hiekkaa söisi. Myös hollantilainen Rene Gelens pitää mämmin suutuntumaa outona ja hiekkaisena. — En tykkää, hyi! Näin mämmi saikin testaajilta 50-50 -arviot. Yhteistä oli kuitenkin kiinnostus siihen, mistä ruoka on tehty. Vedestä, ruismaltaasta ja ruisjauhosta pääosin valmistetun mämmin aineksia testaajat eivät osanneet arvata. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/15/Lusikallinen%20mustaa%20herkkua%20%E2%80%94%20t%C3%A4lt%C3%A4%20n%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4%20ensikertalaisen%20m%C3%A4mminsy%C3%B6j%C3%A4n%20ilme/2017122134840/4