Etelä-Saimaa: Luottamushenkilöiden palkkioissa suuria eroja Lappeenrannassa Lappeenrannan kaupunki maksoi viime vuonna luottamushenkilöille palkkioita ja korvauksia noin 335 000 euroa. Niitä maksettiin 220:lle henkilölle, ja määrä vaihteli henkilöittäin alle sadasta eurosta yli 15 000:een euroon. Suurimmat palkkiot maksettiin kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. He saivat kokouspalkkion lisäksi kiinteän vuosipalkkion. Palkkioiden suuruuden on päättänyt kaupunginvaltuusto. Perusajatuksena on, että mitä vaativampi luottamustehtävä, sitä suurempi palkkio. Puheenjohtajilla on myös edustustehtäviä, ja niistä maksetaan oma palkkionsa. Kaupunginhallituksen jäsenten palkkiota kasvattaa se, että hallitus kokoontuu melkein joka viikko juhlapyhiä ja kesäkuukausia lukuunottamatta. Palkkioiden lisäksi luottamushenkilölle voidaan maksaa matka- ja ansionmenetyskorvausta sekä korvausta lapsenhoidon järjestämisestä. Lappeenrannan kaupunginsihteeri Juha Willberg kertoo, että korvausten maksaminen perustuu luottamushenkilöiden lakisääteiseen oikeuteen. Esimerkksi ansionmenetyskorvauksia maksettiin viime vuonna kolmelle kaupunginhallituksen kokouksiin osallistuneelle. Ansionmenetys pitää todistaa, kun korvausta hakee. — Eläkeläisille ei sellaisia korvauksia makseta eikä kaupungin palveluksessa oleville. Willberg sanoo, että matkakorvauksia maksetaan ajopäiväkirjojen mukaisesti, jos niitä anotaan. Kilometrikorvaus on verottajan hyväksymän taksan suurinen. Korvausta lapsenhoidon järjestämisestä ei hakenut viime vuonna kukaan. Kaupunginsihteeri Willbergin mielestä palkkiot ja korvaukset ovat varsin pieniä verrattuna työmäärään ja aikaan, mitä asioihin perehtyminen ja niiden hoito vaativat. — Luottamustehtävän hoitaminen ei ole rahallisesti kannattavaa. Sen rahan saa helpommin muualta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/15/Luottamushenkil%C3%B6iden%20palkkioissa%20suuria%20eroja%20Lappeenrannassa/2017122137990/4