Etelä-Saimaa: Kososten kotitalossa viihdytään vanhojen tavaroiden keskellä Isoäidin vanhat valkoiset hääkengät tervehtivät tulijaa lasikuistin ikkunalaudalla, eikä niille voi olla hymyilemättä. Joku muu olisi ehkä jo heittänyt kenkäparin menemään, mutta Marita Kososen mielestä ne ovat ansainneet paikkansa. Timo ja Maritan Kososen kotitalossa on tallella paljon muutakin vanhaa. Osa kalusteista ja esineistä on talon peruja, osa hankittu huutokaupoista noin 30 vuoden aikana joko itse tai tuttavan avustuksella. Marita Kosonen heläyttää olleensa aina vanhan tavaran ystävä. Hänelle on tärkeää, että oma koti on kaunis ja viihtyisä. — Kaunis koti merkitsee minulle tätä, jollekulle toiselle ehkä jotakin muuta. Kososet asuvat maatilaa kahdestaan. Kolme aikuista tytärtä ja lapsenlapset käyvät kuitenkin usein kylässä. Talo itsekin on vanha, eikä se alkuperäinen rakentamisvuosi ole tiedossa nykyisellä isäntäväellä. Kososten suku on tullut tälle paikalle vuonna 1900. Moni muistaa Meidän maamme -televisiosarjan, joka vuoden alkajaisiksi esitteli 100-vuotiaan Suomen kasvoja— maisemia ja asuinympäristöjä— ilmakuvina. Itäisen Suomen jakso päättyi esittelemään juuri Kososten vanhanroosanväristä taloa. Se seisoo ylväänä niemellä Pienen Haukiveden rannalla. Ei ihme, että kuvaajat eivät voineet vain lentää talon ohi. Ilmakuva teki oikeutta rakennukselle ja laajalle pihapiirille Savonlinnan Tolvanniemellä Pienen Haukiveden rannassa. — Varsin pian ystävät ja tuttavat tunnistivat, missä oltiin. Lue lisää lauantain lehdestä tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

