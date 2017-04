Uutinen

Etelä-Saimaa: Katso pääsiäismuistiosta tärkeimmät tiedot — miten kulkeva junat, mistä löytyy lääkäripäivystys Alkon myymälät ovat kiinni pääsiäisenä. Seuraavan kerran myymälät avautuvat tiistaiaamuna. Eläinlääkäripäivystyksen numero Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen sekä Taipalsaaren kuntien alueella on 0600 17070. Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien alueilla numero on 0600-16090. Päivystyspuhelin on maksullinen, ja se on tarkoitettu vain kiireellistä apua tarvitseville eläinpotilaille. Päivystysnumero on käytössä arkipyhinä, viikonloppuisin ja iltaisin. Etelä-Saimaa ilmestyy seuraavan kerran tiistaina 18. huhtikuuta. Verkkouutisia päivitetään koko pääsiäisen ajan osoitteessa www.esaimaa.fi. Junaliikenteessä lauantaina junat liikkuvat lauantain aikataulujen mukaan. Sunnuntaina junat liikkuvat sunnuntain aikataulujen mukaan, mutta osa iltapäivän ja illan vuoroista jää pois. Maanantaina junat liikkuvat sunnuntain aikataulujen mukaan. Aikataulut kannattaa tarkistaa osoitteesta www.vr.fi. Kaupat saavat olla auki oman harkintansa mukaan. Aukioloaika kannattaa tarkistaa kaupan omalta verkkosivulta. Kirjastot ovat suljettuna pääsiäisen ajan. Linja-autojen kaukoliikenteen aikatauluissa on runsaasti muutoksia pääsiäisen pyhinä. Kaikki aikataulutiedot poikkeukset mukaan lukien saa Matkahuollon internetsivuilla osoitteesta matkahuolto.fi ja mobiiliversiona osoitteesta m.matkahuolto.fi. Aikataulut voi tarkistaa myös puhelimitse Matkahuollon asiakaspalvelukeskuksesta 0200 4000. Lääkäripäivystys on Etelä-Karjalan keskussairaalassa. Päivystyksen numero on 05 352 5743. Käyntiosoite: Valto Käkelän katu 1, 53130 Lappeenranta. Lisäksi ​Imatralla Honkaharjun kiirevastaanotto on avoinna lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina kello 8–21. Päivystysnumero on 05 352 0980.​​ Käyntiosoite: Honkaharju 4, 55800 Imatra. Postin omat myymälät ovat kiinni pääsiäisen ajan. Kuitenkin useat postit toimivat kumppaniyrityksissä ja palvelevat niiden aukioloaikojen mukaan. Monet kioskit ja huoltoasemat tarjoavat postipalveluja myös pyhäpäivinä. Lue koko uutinen:

