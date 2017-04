Uutinen

Etelä-Saimaa: Arkistosta: Suur-Saimaan lomakylä odottaa hiljaisena ratkaisuja Taipalsaaren Sarviniemen tulevaisuus alkaa viimein selkiytyä, moninaisten vaiheiden jälkeen. Vähän aikaa sitten alue tuntui siirtyvän kokonaan armeijan käyttöön, sitä ennen siellä tehtiin ja spekuloitiin uusia maakauppoja, suunniteltiin uutta lomakeskusta ja väännettiin alueen kaavoituksesta. Kaiken aikaa on siunailtu alueella aiemmin toimineen Suur-Saimaan lomakylän jäämistön rappeutumista. Lomaliiton ylläpitämä lomakylä toimi Tornator Oy:n maalla kesään 2007 asti. Lomakylä hiljeni seuraavana kesänä, jolloin huhut alueen maakaupoista voimistuivat — alkusoittona liki kymmenen vuoden väännölle Sarviniemen kohtalosta. Tämä juttu julkaistiin Etelä-Saimaassa 20.kesäkuuta 2008. Suur-Saimaan lomakylä Taipalsaaren Sarviniemessä on hiljainen kesäsesongin alkaessa. Lomaliitto päätti talvella pitää paikan tänä kesänä kiinni. Syynä on se, ettei lomakylän pyörittäminen kannata. Suur-Saimaan lomakylä sijaitsee Etelä-Karjalan kauneimpiin kuuluvalla paikalla, nimensä mukaisesti Suur-Saimaalla. Lomaliitto omistaa rakennukset, maan se on vuokrannut Tornator Oy:ltä. Kumpaakin tahoa on kevään mittaan kovisteltu paikan kohtalosta, semminkin kun samalla suunnalla olevan Saimaanrannan lomakylän venäläinen omistaja ilmaisi huhtikuussa kiinnostuksensa paikasta. Taas on syytä kysyä. Huhutaan, että Sarviniemi on myyty venäläisille. – Sarviniemeä ei ole myyty, vastaa Tornator Oy:n maankäyttöpäällikkö Markku Ketolainen. Hänen mukaansa yhtiöön on ottanut yhteyttä muutama alueesta kiinnostunut taho. – Suoraan yhteydessä olleet tahot ovat olleet kotimaisia. Ketolainen antaa ymmärtää, että Tornator ei ole aktiivisesti kaupitellut Sarviniemeä. – Siitä pyritään kyllä keskustelemaan, jos ostajia löytyy. Sarviniemi on meille sen tyyppinen omaisuuserä, ettei se ole parhaimmillaan metsätalouden harjoittamiseen. Tornator Oy omistaa Sarviniemessä maata 80 hehtaaria. Lomaliitto on vuokrannut siitä 35 hehtaaria sopimuksella, joka jatkuu vuoteen 2015. Lomaliiton omistamaan rakennuskantaan kuuluu lomakylän ravintola- ja vastaanottorakennus, 12 majoitusrakennusta, kaksi saunaa ja huoltotiloja. – Kaikki palikat pitää loksahtaa kohdalleen, ennenkuin maakauppa voi syntyä. Jos Lomaliitto ei luovuta vuokraoikeuttaan ja rakennuksiaan mahdolliselle uudelle maanomistajalle, ei siitä mitään tule, Ketolainen sanoo. Lomaliiton Leirintä Oy:n toimitusjohtaja Mika Mökkönen toteaa, että ratkaisu paikan tulevaisuudesta on maanomistajan käsissä. – Emme me maanmyyntiin vastaan pane. Ostajan tarkoitusperistä on kiinni, miten me toimimme. Tähän saakka Lomaliitolla on ollut Suur-Saimaan lomakylässä pääasiassa yleishyödyllistä toimintaa, kuten Mökkönen määrittelee yhteiskunnan tukeman lomailun. Tukilomaviikkojen viettäjien lisäksi lomakylä on ollut avoinna myös muille lomailijoille. Lomakylä on päässyt repsahtamaan, mutta Lomaliitto on viime vuosina kunnostanut useita majoitusrakennuksia. Se ei riittänyt paikan vetovoiman lisäämiseen. – Kunnostus olisi vaatinut isompia satsauksia, mihin olemme valmiit. Nykyisellään lomakylä ei vastaa kylliksi asiakkaiden toivomuksia, emmekä pysty siellä kannattavaa liiketoimintaa harjoittamaan. Kannattavampaa on pitää lomakylä kiinni. Taipalsaaren kunta on tiiviisti kuulolla, mitä Sarviniemessä tapahtuu. Siellä on laituri ja venepaikkoja, ja kunnan intresseissä on pitää turvata alue veneilijöiden käytössä. – Jos Sarviniemeen tulee suurempaa kehittämistä, siellä tullaan käymään kaavakeskustelua. Siinä kunta on mukana toimijana, koska kunnalla on kaavoitusmonopoli, kunnanjohtaja Jari Willman muistuttaa. Saa nähdä, ilmaantuuko maakunnan nuoriso toimijaksi alueella. Ennen vanhaan Suur-Saimaan lomakylä ja Sarviniemi oli nuorison suosima rilluttelupaikka etenkin juhannuksena. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/15/Arkistosta%3A%20Suur-Saimaan%20lomakyl%C3%A4%20odottaa%20hiljaisena%20ratkaisuja/2017122138266/4