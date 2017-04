Uutinen

Via Crucis -kulkueissa kerrataan Jeesuksen kärsimystie Pääsiäisen vietto alkaa monella paikkakunnalla Via Crucis eli Ristin tie -kulkueilla. Niissä kerrataan Jeesuksen viimeisten päivien tapahtumat, ja yleisö voi seurata mukana. Lappeenrannassa Ristin tiellä on kuljettu kolmena vuonna Keskuspuistosta Linnoitukseen. Yleisön suosio on ollut valtava. Tänä vuonna tapahtumaa ei Lappeenrannassa järjestetä. Katso allaolevasta linkistä kuvasarja viimevuotisesta Ristin tiestä.

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/14/Via%20Crucis%20-kulkueissa%20kerrataan%20Jeesuksen%20k%C3%A4rsimystie/2017122137924/4