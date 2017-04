Uutinen

Etelä-Saimaa: Tunnetko pääsiäisen vieton kristillisen taustan? — Testaa tietosi Pääsiäinen tarkoittaa monelle vapaapäiviä. Mutta miksi kristikunta viettää pääsiäistä? Tiedätkö, mitä tapahtui kiirastorstaina ja milloin Jeesus ristiinnaulittiin? Testaa tietosi! 1. Mikä on kristikunnan suurin juhla? A) Joulu B) Pääsiäinen C) Helluntai D) Tuomiosunnuntai 2. Miksi kutsutaan sunnuntaita ennen pääsiäistä? A) Pajunkissasunnuntai B) Lehväsunnuntai C) Sukkasunnuntai D) Palmusunnuntai 3. Mikä viikko edeltää pääsiäistä? A) Rauhallinen viikko B) Laskiaisviikko C) Hiljainen viikko D) Retriittiviikko 4. Minkä kristinuskon kannalta tärkeän pyhän toimituksen eli sakramentin Jeesus asetti kiirastorstaina? A) Kasteen B) Avioliiton C) Ehtoollisen D) Synninpäästön 5. Milloin Jeesus ristiinnaulittiin? A) Pitkäperjantaina B) Kellokeskiviikkona C) Lankalauantaina D) Kiirastorstaina 6. Mitä tapahtui pääsiäissunnuntaina? A) Jeesus laskettiin hautaan B) Pontius Pilatus pesi kätensä C) Jeesus nousi kuolleista D) Juudas hirttäytyi 7. Millä tiellä Jeesus ilmestyi kuolemansa jälkeen opetuslapsille? A) Pummauksen tiellä B) Emmauksen tiellä C) Summauksen tiellä D) Betlehemin tiellä 8. Mihin pääsiäisyöstä alkava 50-päiväinen pääsiäisaika päättyy? A) Helluntaihin B) Helatorstaihin C) Juhannukseen D) Vappuun 9. Pääsiäistä vietetään eri vuosina eri aikaan. Mikä määrää pääsiäisen ajankohdan? A) Kulloinenkin hallitus B) Arkkipiispa C) Kuunkierto D) Arpa 10. Miten Suomen ortodoksisen kirkon pääsiäinen eroaa muiden ortodoksisten kirkkojen pääsiäisistä? A) Se viettää sitä eri aikaan. B) Sen liturgiset värit ovat erilaiset. C) Se ei vietä sitä lainkaan. D) Sen pääsiäismessu on paljon lyhyempi kuin muiden ortodoksikirkkojen. Lue koko uutinen:

