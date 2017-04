Uutinen

Etelä-Saimaa: Seija Metsälä, 81, on esiintynyt Ylös Jerusalemiin -näytelmässä 1990-luvulta asti — ”Uutta roolia en enää ota” Seija Metsälä, 81, on esiintynyt Ylös Jerusalemiin -näytelmässä jokaisena pääsiäisenä 1990-luvulta asti. Viimeiset kymmenen vuotta hän on jakanut ehtoollista Raakelin roolissa. Pitkäperjantaina ja lauantaina edessä on viisi esitystä Lauritsalan kirkossa Lappeenrannassa. — Jatkan tulevinakin vuosina, jos luoja suo, mutta uutta roolia en enää ota. Lauritsalan seurakunta on järjestänyt Ylös Jerusalemiin -tapahtumaa vuodesta 1982. Seija Metsälä muistaa tapahtuman olleen alkuaikoinaan hyvin suosittu. Kävijöitä oli tuhansia. Alun perin näytelmää esitettiin draamakierroksena seurakuntakodissa, mutta muutaman vuoden ajan sitä on esitetty Lauritsalan kirkossa. Vuosi sitten katsojia oli 200—270 esitystä kohden, mutta väkimäärää todennäköisesti verotti toinen pääsiäisnäytelmä Via Crucis. Metsälän mukaan monet kaipaavat kierroksia, mutta hän pitää kirkossa esiintymisestä enemmän. — Lapset olivat kierroksista innostuneita. Oli hienoa, kun joku huusi kesken kierroksen: ”tämän kohdan muistan koulusta!” Kirkkodraamaa rakentaa suuri joukko seurakuntalaisia ja työntekijöitä. Lauritsalassa esiintyjiä on kymmenen, ja he harjoittelevat 4—5 kertaa ennen esityksiä. — Repliikit ovat tulleet tutuiksi. Niitä ei paljoa enää tarvitse opetella. Lue koko uutinen:

