Etelä-Saimaa: Pian ratkeaa, meneekö Catz jälleen finaaleihin vai onko tällä kertaa edessä pronssiottelu? Catzin tämänpäiväisessä kotiottelussa ratkeaa varmasti se, kumpi joukkueista menee pääsiäissunnuntaina alkaviin naisten korisliigan loppuotteluihin Hyvinkään Pontevaa vastaan. Voitot Catzin ja Espoo Unitedin välisessä välieräsarjassa ovat tasan 2—2. Lappeenrantalaiset neljännessä kohtaamisessa päihittänyttä Unitedia voisi helposti pitää hienoisena ennakkosuosikkina, mutta Catz on yleensä ollut ratkaisupeleissä parhaimmillaan. — 32. ottelu kevätkaudella edessä. Otteluohjelma on raaka, mutta uskon, että meiltä löytyy yksi vaihde lisää kotikentällä. Teimme Espoossa monia asioita hyvin etenkin ottelun alussa ja sen varaan on hyvä rakentaa, Catzin päävalmentaja Mika Haakana toteaa. — Teemme pieniä viilauksia peliin, mutta nyt on tärkeintä löytää energia tekemiseen ja pelata peliä tilanne kerrallaan ajatuksella. Catz on vienyt viisi viimeisintä ja yhteensä kuusi koripallon naisten Suomen mestaruutta. Loppuotteluissa seura on pelannut kymmenen kertaa peräkkäin, mutta pronssiottelussa kissat eivät ole esiintyneet vielä koskaan. Molemmat joukkueet lähtevät ratkaisevaan välieräotteluun parhailla mahdollisilla kokoonpanoilla. Ottelu alkaa Lappenrannan urheilutalossa tänään kello 18:30. Lue koko uutinen:

