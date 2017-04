Uutinen

Etelä-Saimaa: Karelian Rhapsody kertoo illasta karaokebaarissa – Rajan Nuorten kansantanssiryhmä Kirjavat esittää uutuusteoksensa taidekoulu Estradilla Kansantanssiryhmä Kirjavien uutuusteos Karelian Rhapsody sijoittuu karaokebaariin. Suomalainen iskelmä soi, tunnelma vaihtelee riehakkaasta melankoliseen. Sunnuntaina ja maanantaina taidekoulu Estradilla esitettävä Karelian Rhapsody on hyvä esimerkki siitä, miten kansantanssi uudistuu koko ajan. Kyseessä on koko illan tanssiteatteriteos, joka on kaikkea muuta kuin pelkkää tanhuamista. Kirjavien ohjelmisto muodostuu pääosin uusista, varta vasten ryhmää varten tilatuista nykykoreografioista. Teoksen koreografian on Kirjaville laatinut tanssiteatteri Rimpparemmin taiteellinen johtaja Matti Paloniemi, jonka kanssa Kirjavat on tehnyt yhteistyötä aiemminkin. Musiikin on sovittanut ja osin säveltänytkin Jarno Tastula. Ryhmä itse hoitaa tanssimisen lisäksi myös laulamisen. Jo aiemmin tänä vuonna Kirjavilta on jo ehditty nähdä yksi uutuusteos, koreografi Hanna Poikelan Lentotila. Kirjavien esityksissä on jo aiemminkin totuttu näkemään draamallisuutta. Koreografioista voi myös löytää vaikutteita esimerkiksi nykytanssista ja paritanssista. — Kaiken pohjana on kuitenkin perinteinen kansantanssi, johon haluamme säilyttää vahvan kontaktin. Muut tanssinlajit vain ruokkivat sitä. On Skytän mukaan kuitenkin usein kuin veteen piirretty viiva, missä kulkee modernin kansantanssin ja nykytanssin raja. Yhä löytyy myös niitä koulukuntia, joiden mielestä vain tanhuaminen edustaa aitoa kansantanssia. Lue koko uutinen:

