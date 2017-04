Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran lähiruokarengas uinailee, mutta usko lähiruoan tulevaisuuteen on vahva — Vuoksenniskan kivijalkapuoti on uusi askel tarjonnassa Imatralla on toiminut noin parin vuoden ajan Reko-lähiruokarengas. Jäseniä Facebook-ryhmässä on tällä hetkellä 343. — Hiljaista on niin ostajien kuin tuottajien puolella. Haamujäseniä on aika paljon. Tuntuu myös siltä, että tuottajat pelkäävät lähteä toimintaan mukaan, luonnehtii ryhmän ylläpitäjä, imatralainen Marju Salmela. Lähiruokarenkaalla on tällä hetkellä sopimus yli kymmenen paikallisen tuottajan kanssa. — Aktiivisia tuottajia on kuitenkin alle kymmenen. Kesällä ja joulun alla on vilkkaampaa. Salmela uskoo lähiruoan suosion kasvavan tulevaisuudessa. Lähiruoan saatavuutta helpottamaan perustettiin Vuoksenniskalle nelisen kuukautta sitten lähiruokapuoti Maalaine. Teemu ja Mari Laineen yritykselle on muodostunut jo oma vakioasiakaskuntansa. — Enemmänkin heitä saisi kyllä olla, toteaa Teemu Laine. Laineesta pelkästään lähituotteita myyvälle kivijalkakaupalle on paikkansa. — Marketitkin myyvät lähiruokaa, mutta siellä ne voivat hukkua muun valikoiman joukkoon. Ja täällä monien eri tuottajien tuotteet löytyvät yhdestä paikasta. Lue koko uutinen:

