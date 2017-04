Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralainen Tomppa-torakka osaa ennustaa säätä — kylmällä kelillä 10-senttistä otusta pännii niin, että sihisyttää Tomppa on torakka ja velho ennustamaan säätä. Imatralaisen Eveliina Välimaan omistama Tomppa on lajiltaan madagasgarin sihisevä. Kauhuelokuvistakin tuttu laji on maailman suurin torakkalaji. — Tomppa on vielä vasta juniori, sanoo Välimaa. Iältään se on vasta kahdeksankuinen mutta kooltaan mittava. Tomppa on yli kymmenen senttiä pitkä ja neljä senttiä leveä möhkäle. Madagasgarin sihisevät voivat elää jopa neljävuotiaiksi. Välimaalla on muitakin Madagasgarin sihiseviä, mutta nuoriherra Tomppa on omaa laatuaan. Välimaan mukaan se ottaa reilusti kontaktia ja tekee tuttavuutta ihmisten kanssa. Jos Tomppaa silittää, se alkaa hipsuttaa takaisin. — Tompasta on tullut lemmikkini. Saatan ottaa sen syliin, ja katsomme yhdessä telkkaria, Välimaa toteaa. Erityislahjakkuutena Tompalla on sään ennustaminen. Tompan taidot tulivat ilmi, kun Etelä-Saimaa etsi aiemmin tällä viikolla lahjakkaita ennustajaeläimiä. Legendaarisen Rilli-kissan taitamiin pitkän ajan ennustuksiin Tomppa ei pysty, mutta päivittäisen sään se tietää pomminvarmasti. — Minun ei tarvitse edes verhoja avata, sillä näen heti Tompasta, millainen sää on tulossa, Välimaa kertoo. Aurinkoisella poutasäällä Tomppa on aktiivinen, ja kiipeää omalle oksalleen puuhailemaan. Sateisella ja harmaalla kelillä Tomppa on ”saamarin kärttyinen” ja vain makoilee omassa saniaisessaan odottamassa parempia aikoja. — Kylmällä säällä Tomppa sihisee oikein kiukkuisesti. Sitä todella ottaa päähän. Torakat ovat lemmikkeinä vielä varsin harvinaisia. Imatralle Tomppa saapui postipaketilla jyväskyläläiseltä kasvattajalta. Lävistäjänä työskentelevä Välimaa pitää torakkaa mukanaan töissä maskottina. — Osa asiakkaista kauhistuu, ja osa innostuu. Suurin osa ihmisistä kuitenkin tykästyy Tomppaan, kun he ovat sitä aikansa katsoneet, Välimaa kertoo. Tomppa on muuten torakan lempinimi. Oikealta nimeltään torakka on Tom of Finland. — Nimi kuvaa sitä, kuinka iso ja mahtava Tomppa on. Aluksi koko juttu oli vitsi, sitten se jäi nimeksi. Lue koko uutinen:

