Etelä-Saimaa: Antti Vuolanne pisti jo uutta matoa koukkuun: Imatran kaupunginjohtajahaun rinnalla paperit vetämässä Raumalle Imatran kaupunginjohtajahaussa loppusuoralla oleva Antti Vuolanne ei aio jättää kevättä yhden kortin varaan. Vuolanne on mukana myös Rauman kaupunkikehitysjohtajan viran haussa yhdessä 17 muun hakijan joukossa. Asiasta kertoo verkkosivullaan Satakunnan Kansa. Tehtävä Raumalla avautui, kun sitä aiemmin suunnittelujohtajan nimikkeellä hoitanut Asko Aro-Heinilä valittiin Satakuntaliiton maakuntajohtajaksi. Porista kotoisin oleva Vuolanne on jo aiemmin kertonut suunnitelmistaan asettua ehdolle eduskuntavaaleissa 2019. Imatran kaupunginjohtajavalinnassa hän on kuitenkin vakuuttanut olevansa tosissaan mukana. Vuolanne on muun muassa vieraillut kaupungissa muutamien päivien ajan tutustuakseen siihen. Imatran kaupunginjohtajan valinta on tarkoitus tehdä reilun viikon kuluttua seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa. Johtajavalintaa tehnyt työryhmä on pitkän prosessin jälkeen jättänyt hakijoista jäljelle kaksi: Antti Vuolanteen ja Rami Hasun. Lue koko uutinen:

