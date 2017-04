Uutinen

Etelä-Saimaa: Verkot pois Saimaan norppavesistä lauantaista alkaen Verkkokalastuksen vuotuinen kielto alkaa saimaannorpan keskeisillä elinalueilla lauantaina 15. huhtikuuta ja jatkuu kesäkuun loppuun. Poikkeuksena sallittuja ovat alle 22 millin solmuvälin muikkuverkot. Verkkokalastuksen kevään ja alkukesän kiellolla pyritään ensisijaisesti suojelemaan saimaannorpan poikasia eli kuutteja niiden ensimmäisten elinkuukausien aikana. Kielto on voimassa viime vuonna asetuksella määrätyllä alueella. Samalla alueella on aikuisillekin norpille vaarallisten pyydysten käyttökielto ympäri vuoden. Näitä pyydyksiä ovat muun muassa riimu- ja vahvalankaiset verkot sekä löysänieluiset katiskat ja merrat. Kalastuksen rajoitusaluetta on Saimaalla kaikkiaan noin 2 600 neliökilometriä. Pääosalla alueesta on myös osakaskuntien ja valtion väliset sopimukset kalastuksen rajoituksista. Osakaskuntien sopimusalueet sekä valtion vedet ja yleisvedet kattavat yhdessä noin 92 prosenttia asetusalueesta. Sillä jääneissä aukoissakin kalastuksen rajoitukset ovat asetuksella voimassa. Tiedot kalastusrajoituksista ja kartat niiden alueista löytyvät täältä. Sopimuskorvauksia noin 430 000 euroa vuodessa Kalastusrajoituksista sopimuksen tehneet osakaskunnat saavat valtiolta korvausta vuosittain 1, 70 euroa hehtaarilta. Maa- ja metsätalousministeriö on varannut korvauksiin noin 430 000 euroa vuodessa. Osakaskunnat saavat korvausrahoista kompensaatiota kalastuslupatulojen vähenemisestä sekä varoja rajoitusten valvontaan ja tiedottamiseen. Osakaskuntien tiedotusvastuu perustuu sopimuksiin. Kalastusrajoitukset kuuluvat saimaannorpan suojelustrategiaan, jonka välitavoitteena on saada saimaannorpan talvikanta 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä. Metsähallituksen kanta-arvio vuodelta 2016 on noin 380 yksilöä. Lue koko uutinen:

