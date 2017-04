Uutinen

Etelä-Saimaa: Tyrsky avasi Saimaan syväväylän Varkaudesta Lappeenrantaan – Kanava aukeaa liikenteelle loppukuusta Varkaudesta lähtenyt savonlinnalaisen Mopro-varustamon Helga-alus ankkuroitui Kaukaan tehdasalueelle torstaiaamuna. Puutavaralastissa oleva alus pääsi määränpäähänsä jäänmurtopuuhissa kunnostautuneen m/s Tyrskyn avustuksella. Savonlinnalaisen varustamon kaksikko oli lähtenyt keskiviikkona Varkaudesta, perillä oltiin torstaina kello kuuden jälkeen. — Tyrsky on ollut siellä auttamassa jäissä. En ole tarkkaa tietoa saanut, mutta kyllä siellä tiukkoja paikkoja oli. Varmaan 30–40 senttiä jäätä oli tiukemmissa paikoissa, Tyrsky rikkoi jäät ja avusti Helgaa, toimitusjohtaja Olavi Tyrsky sanoo. Olavi Tyrsky kertoo Tyrskyn olevan pieni jäänmurtaja, joka työntää avovesiaikaan proomua. Aikoinaan Puolustusvoiimen käytössä ollut alus on aiemmin murtanut jäätä merellä. — Suur-Saimaa oli varmaan tiukin paikka. Myös Savonlinnan eteläpuolella, Pihlajavedellä, oli tiukkoja paikkoja. Ne murrettiin ja matka jatkui. Helgan ollessa torstaina purkamassa lastiaan Kaukaalla, sille tietä tehnyt Tyrsky on odotellut Joutsenon tienoilla. Kaksikon liikkeitä voit seurata Etelä-Saimaan verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

