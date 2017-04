Uutinen

Etelä-Saimaa: Tarkastuslaskenta toi kymmenen lisä-ääntä ja valtuustopaikan perussuomalaisille Taipalsaarella – Nenonen voitti Kairulahden arvalla Kuntavaalien tarkastuslaskenta on muuttanut Taipalsaaren kunnnanvaltuuston kokoonpanoa aiemmin vaalipäivänä ilmoitetusta. Suurin muutos on perussuomalaisten Titta Miikkulaisen nousu valtuustoon. Miikkulainen sai tarkastuslaskennassa 89 ääntä, joiden turvin hän pudotti kokoomuksen Anne Heikkosen varasijalle. Alkuperäisessä laskennassa Miikkulainen sai 79 ääntä. Taipalsaaren keskusvaalilautakunnan sihteeri Satu Tuomela myöntää, että kymmenen äänen lisäys on poikkeuksellinen tapaus. — Vaali-iltana laskennassa äänten ilmoitusvaiheessa oli tullut ilmoitusvirhe. Äänten kokonaismäärä oli kuitenkin täsmännyt, eikä se tullut siksi ilmi vaalipäivän laskennassa. Tarkastuslaskennssa tapaus sitten huomattiin, Tuomela sanoo. — Tämä on sinänsä ikävä virhe ja meillä varsin poikkeuksellinen tapaus. Tarkastus on se, jonka mukaan eletään. Tulos on vahvistettu. Toinen muutos aiemmin ilmoitettuun Taipalsaaren valtuuston kokoonpanoon tuli, kun tasaääniin päätyneiden Taipalsaari-liikkeen Sirpa Kairulahden ja Harri Nenosen tilanne ratkaistiin arpomalla. Vaalipäivänä Kairulahti nousi Nenosen edelle. — Tasoihin päätyneet laitetaan aakkosjärjestykseen vertausluvun mukaan. Järjestelmä ei jätä tasapeliä tietoihin. Arvalla sitten katsotaan, mikä on lopullinen tulos. Tuomela kertoo, että keskusvaalilautakunta laittoi maljakkoon kaksi numeroitua lappua, joista yksi jäsen nosti valtuustoon nousevan henkilön. Suoritetussa arvonnassa Harri Nenonen nousee valtuustoon, Sirpa Kairulahti jää varajsijalle. Lue koko uutinen:

