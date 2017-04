Uutinen

Etelä-Saimaa: Nuijamies saa sittenkin vahvan suojelumerkinnän Elokuvateatteri Nuijamiehen pysyminen Lappeenrannan kaupunkikuvassa on entistä todennäköisempää. Kaupunginhallitus hyväksyi ydinkeskustan osayleiskaavaehdotukseen tiukan suojelumerkinnän sr1. Kino-Aulan suojelumerkinnäksi tulisi hieman lievempi srT. Kaava menee vielä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Elokuvateatterit ovat osa niin sanottua Pormestarin korttelia, jonka Etelä-Karjalan osuuspankki myy rakennusliike Jatkeelle. Jatke mielisi rakentamaan entisen osuuspankin ja Valtakadun väliselle alueelle mahdollisimman pian. Toiveissa olisi muun muassa jopa 12-kerroksinen rakennus korttelin keskelle. Kaupunki valmistelee parhaillaan korttelin asemakaavamuutosta. Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän mukaan lopullista vaihtoehtoa ei ole vielä valittu. Valmisteilla on useita ratkaisuja. Nuijamiehen säilyminen vaikuttaisi uudessa kaavassa korttelin kulkuyhteyksiin, pysäköintiin ja rakennusoikeuteen sekä rakennusten sijoitteluun. Suojelun voisi kompensoida myös rakennusoikeutena jossain muualla. — Kaikki kortit on vielä pöydällä. Kino-Aula on kaikista haastavin. Suojelurakennuksille pitää myös olla joku realistinen käyttö, muuten suojelu ei ehkä onnistu, toteaa Pimiä. Kaavaluonnos tulee nähtäville ennen kesälomia. Tekninen lautakunta oli teknisen johtajan Pasi Leimin muuttaman esityksen perusteella ja täpärän äänestyksen jälkeen lieventänyt elokuvateattereiden suojelumerkintää. Lievennys oli vastoin asiantuntijaselvityksiä, joita taas keskustan muissa suojelukohteissa oli noudatettu. Etelä-Karjalan museo totesi lausunnossaan, että sr1-merkintä pitäisi palauttaa myös Kino-Aulalle. Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen mukaan elokuvateattereilla on myös maakunnallista ja jopa valtakunnallista merkitystä. Lue koko uutinen:

