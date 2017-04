Uutinen

Etelä-Saimaa: Naisten välinen riita johti ampumiseen Kouvolassa — Syyttäjä vaatii yli kolmen vuoden tuomiota asetta käyttäneelle miehelle Kymenlaakson käräjäoikeus on käsitellyt torstaina Kouvolan Kalevankadulla 28. tammikuuta tapahtunutta ampumista. Syyttäjä vaatii vuonna 1963 syntyneelle helsinkiläismiehelle 3 vuoden 7 kuukauden vankeusrangaistusta tapon yrityksestä, pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Lisäksi mieheltä vaaditaan noin 18 000 euron korvauksia. Syytetty ampui vuonna 1994 syntynyttä kouvolalaismiestä pistoolilla kylkeen kesken omakotitalossa pidettyjen juhlien. Uhrin vammat vaativat sairaalahoitoa, mutta hänelle ei aiheutunut hengenvaaraa. Ampumisen taustalla oli juhlissa puhjennut riita. Paikalla olleiden naisten välille tuli sanaharkkaa huumeiden käytöstä. Syyttäjän mukaan sanailu yltyi tappeluksi ja useampi nainen alkoi painia lattialla. Lopulta yksi heistä löi toista kasvoihin kädellä tai pesäpallomailalla. Tämän jälkeen syytetty puuttui tilanteeseen. Hän otti pistoolin esille ja huitaisi sillä lyöjäksi epäiltyä naista kasvoihin. Seuraavaksi vieressä ollut mies tarttui syytettyä kädestä. Sitten ase laukesi. Oikeudessa kiistellään siitä, laukesiko ase vahingossa vai ampuiko syytetty tarkoituksella käteen tarrannutta miestä. Syytetyn mukaan tarkoitus oli vain säikytellä. Syyttäjän mukaan ampuminen oli tarkoituksellista ja uhri pelastui viime hetken väistöliikkeen ansiosta. Ampumisen jälkeen syytetty poistui talosta. Syyttäjän mukaan hän uhkasi mennessään tappaa uhrin, tämän perheen ja koiran. Sekä syytetty että uhri kuitenkin kiistivät muistavansa tällaista uhkausta. Myös syytettyä on mahdollisesti uhkailtu tapauksen takia rikostutkinnan aikana. Oikeudessa kuultu todistaja kertoi, että syytetylle on muun muassa lähetetty vankilaan sanoilla ”viimeinen kevät” otsikoitu kirje. Oikeus antaa jutusta ratkaisun todennäköisesti myöhemmin kansliatuomiona. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/13/Naisten%20v%C3%A4linen%20riita%20johti%20ampumiseen%20Kouvolassa%20%E2%80%94%20Syytt%C3%A4j%C3%A4%20vaatii%20yli%20kolmen%20vuoden%20tuomiota%20asetta%20k%C3%A4ytt%C3%A4neelle%20miehelle/2017522138107/4