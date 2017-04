Uutinen

Etelä-Saimaa: NST:n tehohyökkääjä mukaan salibandyn nuorten MM-miehistöön, Suomi puolustaa kisoissa maailmanmestaruutta NST Lappeenrannan nuori hyökkääjä Joonatan Kovanen valittiin Suomen joukkueeseen salibandyn alle 19-vuotiaiden MM-kisoihin. Suomi puolustaa kahden vuoden takaista maailmanmestaruuttaan Ruotsin Växjössä 3.—7. toukokuuta pelattavassa turnauksessa. Kovanen oli tällä kaudella NST:n selvästi tehokkain pelaaja miesten salibandydivarin runkosarjassa. 26 ottelussa hän keräsi pisteet 23+23=46. Kovanen oli tehokkain pelaaja myös playout-otteluissa. Kolmessa ottelussa hän takoi pisteet 3+6=9, kun NST onnistui säilyttämään paikkansa toiseksi ylimmällä sarjatasolla. Maajoukkueessa Kovanen on pelannut tähän mennessä viisi ottelua. Niissä on syntynyt pisteet 3+2=5. Suomen kisamiehistöön valittiin myös NST:tä toissa kaudella salibandyliigassa edustanut hyökkääjä Joona Rantala. Tällä kaudella Rantala pelasi sveitsiläisen Zug Unitedin riveissä. MM-kisoissa Suomen kanssa samassa alkusarjassa pelaavat Ruotsi, Slovakia ja Tanska. Pelitahti turnauksessa on kova, sillä viiden päivän aikana pelataan viisi ottelua. Suomi on voittanut alle 19-vuotiaiden ikäluokassa MM-kultaa myös vuosina 2003, 2011 ja 2015. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/13/NST%3An%20tehohy%C3%B6kk%C3%A4%C3%A4j%C3%A4%20mukaan%20salibandyn%20nuorten%20MM-miehist%C3%B6%C3%B6n%2C%20Suomi%20puolustaa%20kisoissa%20maailmanmestaruutta/2017122136339/4