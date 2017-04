Uutinen

Etelä-Saimaa: Matkoilta palannutta iittiläismiestä odotti yllätys — "Ladon seinälaudat on revitty irti ja viety" Iittiläisen miehen ladon seinästä varastettiin viime viikolla noin 1,5 metriä ladon seinää. Mies oli tekohetkellä matkoilla. Hän huomasi kotiin palattuaan, että osa latoa oli kadonnut. — Ladon seinälaudat on revitty irti ja viety. Lato on ihan tien vieressä, joten laudat on ollut helppo napata mukaan. Mies ei ole vielä tehnyt asiasta rikosilmoitusta, mutta harkitsee sen tekemistä. — Rahallisesti kyseessä ei ole iso menetys, mutta ladon julkisivu on pilalla. Eihän se enää samanlainen ole, kun siihen lyö uudet laudat arviolta toistasataa vuotta vanhojen lautojen viereen. Mies uskoo, että laudat on varastettu kodin sisustuskäyttöön. Ladonseinälaudat ovat suosittuja sisustuselementtejä. Niitä käytetään muun muassa pöydissä, sängynpäädyissä ja erilaisissa naulakoissa. Kaakkois-Suomen poliisin tietoon ei ole tullut, että sisustuksessa käytettyjä kuormalavoja, heinäseipäitä tai muita materiaaleja olisi varastettu Kouvolassa viimeisen kahden vuoden aikana. — Tavara on itsessään vähäarvoista. Lisäksi varkaus saatetaan huomata myöhään, niin asiasta ei tehdä rikosilmoitusta. Kyseessä on niin sanottu piilorikollisuus, joten tarkkoja määriä tapahtuvista varkauksista on hankala arvioida, rikosylikomisario Juha Junkkari sanoo. Valkealalaisen Alustalava Oy:n yrittäjä ja toimitusjohtaja Jukka Hiltusen mukaan sisustajat kyselevät säännöllisesti kuormalavoja. Hän ei ole kuitenkaan huomannut, että niitä olisi varastettu. — Sisustajat kyselevät myös jonkin verran vanhoja kaapelikeloja. Ne pidetään lukkojen takana, Hiltunen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/13/Matkoilta%20palannutta%20iittil%C3%A4ismiest%C3%A4%20odotti%20yll%C3%A4tys%20%E2%80%94%20%22Ladon%20sein%C3%A4laudat%20on%20revitty%20irti%20ja%20viety%22/2017522138106/4