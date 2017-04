Uutinen

Etelä-Saimaa: Liikuntapaikoissa törmätään samoihin ongelmiin eri puolilla Suomea, yleensä jollekin lajiryhmälle ole riittävästi tiloja Kunnat ovat ylivoimaisesti suurin liikunnan ja urheilun olosuhteiden luoja Suomessa. Liikuntapaikkojen ylläpitämisen, kustantamisen, peruskorjausten ja rakentamisen kautta kunnat antavat merkittävää välillistä tukea seuroille. Tämä olosuhdetuki jää usein huomioimatta julkisessa keskustelussa, selviää liikuntajärjestö Valon ja maakuntien keskuskaupunkien yhteistyössä seuroille viime syksynä tekemästä laajasta kyselystä. Lappeenrannan liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksmanin mukaan liikuntaolosuhteissa törmätään samantyyppisiin tarpeisiin ja ongelmiin lähes jokaisessa suomalaisessa kunnassa. — Kun kuulee muita saman kokoluokan kaupunkeja, niin kyllä siellä on ihan vastaavista asioista keskustellaan. Samaan aikaan kaupunkien pitää pystyä tarjoamaan liikuntapaikkoja myös asukkaiden ja muiden yhteisöjen käyttöön, ei vain urheiluseurojen junioreiden ja kilpa-urheilun tarpeisiin. Yleisin ongelma on se, ettei jollekin lajiryhmälle ole riittävästi tiloja. Jääurheilussa podetaan monesti hallipulaa. Myös salibandytiloista on useissa kaupungeissa puutetta, koska koulujen liikuntasalit ovat lajille liian pieniä. Lisäksi monet uudet lajit, kamppailulajit ja muut, tarvitsevat yhä enenevässä määrin tiloja. Samoin myös monilla seuroilla jäsenmäärä olisi suuremmassa kasvussa jos tiloja vaan olisi enemmän. Osittain ongelma johtuu siitä, että koulujen salit ja myös monet urheilutalot on rakennettu vuosikymmeniä sitten, jolloin esimerkiksi salibandya lajina ei ollut vielä edes olemassa. Oikeaa mitoitusta ei osattu huomioida. — Vieläkin rakennetaan joskus kouluille liikuntasaleja, joissa on otettu huomioon ainoastaan koulujen liikunnanopetuksen tarpeet, ei salibandya tai muuta iltakäyttöä ehkä ollenkaan, Oksman toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/13/Liikuntapaikoissa%20t%C3%B6rm%C3%A4t%C3%A4%C3%A4n%20samoihin%20ongelmiin%20eri%20puolilla%20Suomea%2C%20yleens%C3%A4%20jollekin%20lajiryhm%C3%A4lle%20ole%20riitt%C3%A4v%C3%A4sti%20tiloja/2017122138527/4