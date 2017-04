Uutinen

Etelä-Saimaa: Leijonat pelaa lauantaina Kisapuistossa 15 vuoden tauon jälkeen — ”Tanska on äärimmäisen hyvä joukkue” Suomen jääkiekkomaajoukkueen valmistautuminen kevään MM-kisoihin jatkuu pääsiäisenä Mikkelissä ja Lappeenrannassa Euro Hockey Challenge -sarjan maaotteluilla Tanskaa vastaan. Lauri Marjamäen valmentama ryhmä leiriytyi Mikkeliin keskiviikkona, ja ensimmäinen kahdesta Tanska-ottelusta pelataan tänään Kalevankankaan jäähallissa. Samat joukkueet ottavat uudelleen yhteen Lappeenrannassa ylihuomenna lauantaina. — Into on piukassa niin pelaajilla kuin joukkueella. Meille on myös iso juttu, että saamme pelata vielä kevään aikana kotimaassa, Marjamäki kertoo. Leijonien MM-leiritys käynnistyi viikon peli- ja harjoitusrupeamalla Budapestissa, jossa Suomi löylytti isäntämaa Unkarin vaivattomasti 6—1. MM-kisat pelataan Saksassa ja Ranskassa 5.—21.5. Suomen kisajoukkue saa lopullisen muotonsa tulevien viikkojen aikana. Tanska-otteluiden alla ryhmään liittyvät puolustajat Juuso Hietanen (Moskovan Dynamo) ja Veli-Matti Vittasmäki (Ilves) sekä hyökkääjä Sakari Manninen (HPK). Tanskan suurimmista tähdistä EHC-otteluissa viilettävää suomalaisten hyvin tuntema Jokerit-kolmikko Peter Regin—Oliver Lauridsen—Jesper Jensen. — Pieneksi jääkiekkomaaksi Tanska on pystynyt tuottamaan viime vuosina käsittämättömän määrän huippuosaamista- ja pelaajia. Tanska on äärimmäisen hyvä joukkue ja kova vastustaja. A-maajoukkueen edellisestä vierailusta Lappeenrannassa on ehtinyt kulua 15 vuotta. 5. huhtikuuta.2002 Kisapuistossa pelatussa ottelussa Suomi oli tuolloista vastustajaansa Venäjää parempi maalein 3—2. Lue koko uutinen:

