Etelä-Saimaa: Lappeenrannan lentoasema sai 1,1 miljoonan euron avustuksen Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt valtionavustusta Lappeenrannan Lentoasema Oy:lle. Kaikkiaan avustuksen määrä on 1 090 000 euroa. Avustus muodostuu ei-taloudelliseen toimintaan tarkoitetusta noin 600 000 eurosta sekä taloudelliseen toimintaan myönnetystä noin 500 000 eurosta. Euroopan komissio hyväksyi Lappeenrannan lentoasemaa koskevan tukiohjelman tämän vuoden tammikuussa. Sen perusteella Lappeenrannan lentoasemalle voidaan myöntää myös taloudelliseen toimintaan tarkoitettavaa tukea. Lappeenrannan lisäksi tukea hakivat Mikkelin ja Seinäjoen lentoasemat. Ministeriö ei kuitenkaan myöntänyt avustusta Mikkelin lentoasemalle. Seinäjoen osalta käsittely on kesken. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/13/Lappeenrannan%20lentoasema%20sai%201%2C1%20miljoonan%20euron%20avustuksen/2017122139896/4