Etelä-Saimaa: Lönnrotin koulu passitettiin sisäilmatutkimuksiin, yksi luokka muutti toiseen tilaan Lappeenrannan Lönnrotin koululla tutkitaan sisäilmaa. Tutkimuksia on tehty muutamasta tilasta, kertoo koulun rehtori Jari Husu. Kodin ja koulun välisessä viestipalvelu Wilmassa koulu on tiedottanut oppilaiden vanhemmille, että yksi luokka on joutunut muuttamaan toiseen tilaan koulun sisällä. Kaupungin tilakeskuksen ylläpitopäällikkö Kimmo Valtonen kertoo, että sisäilmaselvityksen tulokset esitellään koulun henkilökunnalle rehtorin palattua töihin pääsiäisen jälkeen. — Muutamalla Lönnrotin koulun käyttäjällä on esiintynyt oireilua, jonka on epäilty johtuvan koulun sisäilmasta. Selvitys on tehty tiloista, joissa oireilua on esiintynyt, Valtonen sanoo. Vuonna 1888 perustettu Lönnrotin koulu on kaupungin vanhin edelleen kouluna toimiva koulu. Se peruskorjattiin noin kaksitoista vuotta sitten. Viime kesänä rakennuksen vesikatto uusittiin suojaushupun alla. Rakuunamäen ja Lappeenrannan kirkon tuntumassa sijaitsevassa koulussa on noin 160 oppilasta. Juttua täydennetty 13.4. klo 11.31. Lisätty Kimmo Valtosen sitaatti.

