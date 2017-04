Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuinka paljon löylyä pitää heittää ja 9 muuta ohjetta ulkomaalaisille saunomisesta Sauna on Suomeen tuleville turisteille suomalaista eksotiikkaa parhaimmillaan. Suomea matkailukohteena ulkomailla markkinoivan Visit Finlandin mukaan se on yksi niistä asioista, joilla Suomi voi houkutella hyvinvointituristeja. Hyvinvointimatkailu on maailmanlaajuisesti eniten kasvava matkailun muoto: tehtyjen matkojen määrä on kasvanut yli 14 prosentin vuosivauhdilla. Hyvinvointimatkailu voi tarkoittaa kylpylää ja sen hoitoja, mutta se voi olla myös suomalaiselle itselleen aivan tavallisia ja itsestäänselviä asioita oikein tuotteistettuna. Sauna, metsäretki, uinti avovedessä, luonnon rauha ja hiljaisuus kiinnostavat turisteja yhä enemmän. Turisteja ei Visit Finlandin hyvinvointimatkailun ohjelman Finrelaxin ohjelmapäällikön Kiti Häkkisen mukaan kuitenkaan voi vain jättää saunan eteiseen ja sanoa, että sinne vaan. Sauna ja metsä voivat olla turisteille niin outoja ja vieraita paikkoja, että vaativat hyvät ohjeet ja opastuksen, jotta elämyksestä voisi nauttia. Lue koko uutinen:

