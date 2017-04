Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaakkoisrajan pääsiäismatkailu voi vilkastua aiemmasta — varsinainen ryysis 6.—9. toukokuuta Kaakkois-Suomen rajavartiosto ennakoi rajaliikenteen olevan pääsiäispyhinä alkuvuoden viikonloppujen tasolla. Aiempien vuosien pääsiäisiin verrattuna venäläisten ostosmatkailu voi olla vilkkaampaa. Syynä on kauppojen aukiolon vapautuminen viime vuonna. Rajavartioston mukaan moni ostosmatkailija voi kuitenkin lykätä ostosmatkansa pääsiäisestä vapun seutuun. Venäjällä vietetään kevään ja työnjuhlaa 29.4.—1.5., jolloin rajaliikenne on muutenkin viljasta. Pääsiäisen aikana vilkkain päivä rajalla on rajavartioston arvion mukaan lauantai, jolloin liikenne voi ajoittain ruuhkautua. Junamatkailijoita on pääsiäisen aikaan paljon liikkeellä, sillä rajavartioston mukaan Vainikkalan rajatarkastusasemalla on odotettavissa huomattavasti normaalia vilkkaampi viikonvaihde. Kevään varsinainen ryysis rajanylityspaikoilla on odotettavissa 6.—9. toukokuuta, jolloin Venäjällä vietetään Voiton päivää. Rajanylityksen sujuvuutta voi seurata rajaliikenne.fi -portaalista sekä Kaakkois-Suomen rajavartioston twitterissä @kaakkoisraja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/13/Kaakkoisrajan%20p%C3%A4%C3%A4si%C3%A4ismatkailu%20voi%20vilkastua%20aiemmasta%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89varsinainen%20ryysis%206.%E2%80%949.%20toukokuuta/2017122136355/4