Etelä-Saimaa: Estradilla edessä hektinen kausi: tulossa useita kevätesityksiä ja koulutuksen uudistus alkaa Ulla Särkisen ensimmäinen lukuvuosi lappeenrantalaisen taidekoulu Estradin rehtorina alkaa olla takana päin. Vuosi on Särkisen mukaan mennyt erinomaisen hyvin. Kiitosta saavat niin mukavat työkaverit kuin taitavat oppilaatkin. Estradissa on kolme linjaa: sirkus, rytmimusiikki ja teatteri. Sirkus on suurin linja, ja musiikki ja teatteri ovat samankokoisia. Yhteensä Estradissa on kirjoilla noin 570 opiskelijaa. Pääsiäisen jälkeen koulussa alkaa koko vuoden hektisin kausi. Tulossa on jokaisen linjan omia esityksiä sekä useampi yhteisproduktio. Suurimpiin kuuluu sirkusta ja musiikkia yhdistävä koko perheen esitys Satakieli, jonka ensi-ilta on 26. huhtikuuta. Mukana on noin 60 opiskelijaa. Suurelle yleisölle avoimia Satakielen esityksiä on neljä ja koululaisesityksiä kaksi. Tekemistä Estradin rehtorille ja opettajille teettää myös taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus. Opetussuunnitelman perusteet julkaistaan kesällä, ja Särkinen kertoo että sen tuomia muutoksia aletaan Estradissa suunnitella jo nyt. — Kysymme myös oppilaiden mielipiteitä siitä, mihin suuntaan koulutusta voisi kehittää. Uudistus astuu voimaan syyslukukaudella 2018. Lue koko uutinen:

