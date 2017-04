Uutinen

Etelä-Saimaa: Epäily: Rikollisryhmä junaili iranilaisperheen laitonta maahantuloa kaakossa — käry kävi Kuusamon lähellä rajan takana Laittomasti Suomeen pyrkinyt iranilainen perhe jäi avustajineen kiinni Kuusamon lähellä Venäjän puolella. Epäilyn mukaan rikollisryhmä yritti järjestää maahantuloa ensin Kaakkois-Suomen alueella. Tammikuista tapausta on selvittänyt Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikkö. Esitutkinnassa syntyneen epäilyn mukaan perheen rajanylitystä järjestivät Turun seudulla asuva ulkomaalaistaustaiset veljekset ja kaksi muuta ulkomaalaista miestä. Veljeskaksikko matkusti tammikuussa henkilöautolla Viipuriin, missä he tapasivat nelihenkisen iranilaisperheen. Kaikki matkustivat Pietariin. Tämän jälkeen toinen veljeksistä palasi junalla Suomeen ja ajoi sitten henkilöautolla Kaakkois-Suomen alueelta Kuusamoon. Samaan aikaan toinen veljeksistä ja perhe matkustivat henkilöautolla Pietarista Kostamuksen alueelle. Venäjän rajaviranomaiset estivät seurueen pyrkimyksen päästä Venäjän rajavyöhykealueelle Kuusamoon johtavalle tielle. Käry kävi esitutkinnan mukaan noin 45 kilometrin päässä rajasta. Toinen veljeksistä ja ulkomaalaistaustainen mies olivat Suomen puolella Kuusamossa vastaanottamassa perhettä. Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan rikosepäilyn esitutkintapöytäkirja on siirretty Salpausselän syyttäjänvirastoon syyteharkintaa varten. Lue koko uutinen:

