Etelä-Saimaa: Antibioottikuurit huolettavat pienten lasten äitiä — liikakäyttö on haitallista, mutta lääkärin määräämät kuurit pitää syödä Joutsenolainen Saila Kontu on huolissaan siitä, että lasten korvatulehduksiin määrätään jatkuvasti antibioottikuureja. Niiden avulla tulehduskierteet eivät tunnu paranevan kunnolla lainkaan. —En muista, että kukaan terveyskeskuslääkäri olisi kehottanut meitä vaikka vain odottamaan hetken. Antibiootit on määrätty heti. Korvatulehduksen diagnosoiminen on hankalampaa, kuin ihmiset yleensä ajattelevakaan, toteaa Pekka Suomalainen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten infektioylilääkäri. — Lisäksi avohoidossa antibioottihoidot aloitetaan useimmiten empiirisesti, eli ilman mikrobiologisia testejä. Siksi potilas pitää tutkia kunnolla ennen kuurin määräämistä. Antibiootit muuttavat ihmisen suolistomikrobistoa. — Se voi olla yksi syy sille, että lasten tulkehdukselliset suoistosairaudet ovat lisääntyneet. Ilman antibiootteja meidän olisi kuitenkin hyväksyttävä suuret kuolleisuusluvut monessa taudissa, Suomalainen sanoo. Pikkulapselle jopa kuuden korvatulehduksen sairastaminen vuodessa on vielä ihan normaalia. Mutta jos tulehduksia hoidetaan muutaman kuukauden sisään kolmella — neljällä erilaisella antibiootilla, on parempi istua alas, käydä korvalääkärillä ja miettiä, mistä tässä oikein on kyse, Suomalainen vinkkaa. Lue koko uutinen:

