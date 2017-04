Uutinen

Etelä-Saimaa: Uimahallin ja jäähallin katolle voisi asentaa paneeleita — Aurinkoenergialle etsitään uusia kohteita Lappeenrannassa selvitetään mahdollisuutta asentaa uimahallin, urheilutalon ja jäähallin katoille aurinkopaneeleita. Kaupungin tilaamassa selvityksessä hahmotellaan toimenpiteitä, joilla uusiutuvien energiamuotojen tuotantoa olisi mahdollista lisätä. Yhtenä vaihtoehtona selvityksessä esitellään mahdollisuutta tuoda aurinkoenergia osaksi nykyisten kiinteistöjen energiatuotantoa. Esimerkkeinä mainitaan jäähalli sekä urheilutalon ja uimahallin kiinteistö. Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto tutustuu selvitykseen keskiviikon kokouksessaan. Selvityksessä todetaan, että kiinteistöjä remontoitaessa aurinkosähkön käyttöönottoa kannattaa harkita. Alustavien laskelmien mukaan jäähallin katolle asennettavat aurinkopaneelit voisivat tuottaa 147 megawattituntia sähköä. Investointi olisi 172 000 euroa. Aurinkoenergialla voitaisiin säästää vuosittain noin 15 000 euroa, ja järjestelmä maksaisi itsensä takaisin 12 vuodessa. Uimahallin ja urheilutalon katolle voitaisiin raportin mukaan asentaa 320 megawattituntia tuottava aurinkovoimala. Noin 390 000 euron investointi tuottaisi vuosittain noin 32 000 euron säästöt. Myös tässä tapauksessa järjestelmä maksaisi itsensä takaisin 12 vuodessa.— Järjestelmän takuu on 20 vuotta. Energiaa saataisiin kuitenkin lähes 30 vuotta, joskin loppuvaiheessa energiantuotanto hiipuu hiukan, kehitysjohtaja Markku Heinonen kertoo. Heinonen huomauttaa, että uimahallin katolle aurinkovoimala voitaisiin pystyttää nopeallakin aikataululla. Urheilutalo pitää korjata ensin. Jäähallin tilanne on sama, mikä täytyy ottaa huomioon uusien energiaratkaisujen kanssa. Heinosen mukaan Lappeenranta suunnittelee lähivuosina merkittävää lisäystä aurinkoenergian tuotantoon. — Tavoitteena on, että tuotamme aurinkoenergialla yhdestä kolmeen megawatti kolmen vuoden kuluttua. Olemme aurinkovoiman suhteen jo nyt Suomen kärkijoukossa, mutta tarkoituksena lisätä aurinkoenergiaa merkittävästi, Heinonen toteaa. Kaupungin tavoitteena on, että Etelä-Karjala olisi täysin hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii sekä päästöjen leikkaamista että uusiutuviin energialähteisiin panostamista. — Meillä on Lappeenrannassa periaatepäätös, jonka mukaan kaikkiin uusin kiinteistöihin otetaan mukaan aurinkovoimaa, Heinonen sanoo. Aurinkosähkön tuotanto on kannattavimmillaan silloin, kun tuotettu sähkö käytetään paikan päällä ja sähkölle on tarvetta myös kesäaikaan. — Laskelmat ovat alustavia. Niiden pohjalta voimme rahoituspuolen kanssa alkaa suunnitella tarkemmin eri mahdollisuuksia, Heinonen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/12/Uimahallin%20ja%20j%C3%A4%C3%A4hallin%20katolle%20voisi%20asentaa%20paneeleita%20%E2%80%94%20Aurinkoenergialle%20etsit%C3%A4%C3%A4n%20uusia%20kohteita/2017122112786/4