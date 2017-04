Uutinen

Etelä-Saimaa: Tulevaisuus on uusiutuvassa energiassa — Lappeenrannan kannattaa panostaa aurinkoon Uusiutuvan energian markkinat tulevat lähivuosina kasvamaan maailmanlaajuisesti hurjaa tahtia. Jo nyt monet maat panostavat valtavia summia rahaa uusiin energiamuotoihin. Suomen ja Lappeenrannan on sytä pysyä mukana tässä kehityksessä. Uudet energiaratkaisut voivat tuoda alueella työpaikkoja ja verotuloja. Myös rahaa on mahdollista säästää pitkässä juoksussa. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ihmiskunnan täytyy luopua fossiilisista polttoaineista. Samalla maailman väestö kasvaa ja energiantarve nousee. Yhtälö luo tilanteen, jossa uusille energiaratkaisulle on paljon kysyntää. Lappeenranta haluaa markkinoida itseään vihreän energian edelläkävijänä. Suunnitelmia on tehty paljon, toivottavasti kauniit puheet muuttuvat myös toiminnaksi. Lue koko uutinen:

