Uutinen

Etelä-Saimaa: Tax-free-myynti jatkaa kasvuaan Etelä-Karjalassa — venäläiset ovat palanneet ostoksille Tax-free-myynti jatkaa rivakkaa kasvuaan. Lappeenrannan tax-free-myynti kasvoi maaliskuussa 51 prosenttia ja Imatralla 57 prosenttia vuoden 2016 maaliskuuhun verrattuna. Koko maassa myynti kasvoi 42 prosenttia.Kasvu on hieman laantunut alkuvuoden jyrkästä noususta. Koko alkuvuoden aikana myynti on kasvanut Lappeenrannassa 63 prosenttia ja Imatralla 84 prosenttia edellisvuoden alkuvuoteen verrattuna.Global Blue Finlandin kokoaman myyntitilaston mukaan koko maassa verovapaa myynti on kasvanut alkuvuonna 55 prosenttia. Lappeenrannassa on tehty koko maan alkuvuoden kaupasta 20,2 prosenttia ja Imatralla 7,2 prosenttia.Myynnin kasvu alkoi viime vuoden lopulla. Viime syksyllä uutisoitiin vielä myynnin 30 prosentin laskusta.Suurimman osan tax-free-ostoista tekevät venäläiset. Heidän osuutensa alkuvuoden myynnistä on 64,7 prosenttia. Seuraavaksi suurin ostajaryhmä on kiinalaiset, joiden osuus alkuvuoden myynnistä on 21,3 prosenttia.Sähköisen tax-freen ja Invoice-kaupan osuus ei näy Global Bluen luvuissa. Lue koko uutinen:

