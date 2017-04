Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa kiristi harjoittelussaan ruuvia liikaa — "Emme voi mennä huonon tuurin taakse, vaikka sitäkin oli" Runkosarjan päättyessä peräti 15 SaiPan pelaajaa oli loukkaantuneina. Viisi pelaaja oli kaupattu muihin seuroihin. Materiaali kävi kapeaksi, ja jäljelle jääneitä pelaajia jouduttiin ylikuormittamaan. Väsyneenä loukkaantumisia sattuu helpommin, mutta SaiPan fysiikkavalmentaja Jussi Huhtala myöntää, että myös omalla sektorilla epäonnistuttiin. — Emme voi mennä huonon tuurin taakse, vaikka sitäkin oli. Erinäköisiä kontaktivammoja oli, kiekkoja ja mailaa tuli sinne sun tänne, mutta ei voi paljon henkseleitä paukutella. Emme onnistuneet, se on hyvin yksinkertaista, SaiPan fyysisestä valmennuksesta vuosia vastannut Huhtala toteaa. Huhtala aloitti SaiPassa jo Ari-Pekka Selinin valmennuskaudella. Sitä seurasi Pekka Tirkkosen neljän vuoden jakso, jonka aikana tämän kauden kaltaisia loukkaantumissumia ei koettu. — Silloin onnistuimme paremmin, Huhtala myöntää. — Ehkä suurin muutos oli se, että kiristimme vielä pikkusen ruuvia, mutta ehkä kiristimme vähän liikaa. Hänen mukaansa kärkeä haluttiin terävöittää lisää, koska lajin vaatimukset kasvavat koko ajan. — Ainahan homman pitää uudistua ja parantua. Pelin nopeutuessa pelaajienkin pitää olla paremmassa kunnossa. Sitä haimme, että olisimme oikein kovassa kunnossa, mutta taisimmekin olla liian kovassa kunnossa. Huhtala kuvaa olevansa SaiPassa enemmänkin konsultti kuin päivittäisessä työssä mukana oleva valmentaja. Hän on liikunnanopettaja, joten hänen työnsä SaiPan pelaajien kanssa ajoittuu pitkälti kesäkaudelle. — Kun koulun työkausi on menossa, silloin en oikein pääse. Kesä on enemmän minun aikaani. Silloin ja koulujen loma-aikaan pystyn olemaan paikallakin. Pitäisikö myös SaiPassa olla päätoiminen fyysinen valmentaja? — Eihän se ainakaan huono vaihtoehto olisi. Monilla organisaatioilla niin on. Tietenkin se on aina valintakysymys, mutta aika ratkaisevassa roolissa, kun kilpailu koko ajan kiristyy. Missään asiassa ei voi oikein antaa eteen kenellekään, Huhtala näkee. SaiPa julkaisi viikon aluksi uuden päävalmentajansa Tero Lehterän nimen. Muu valmennustiimi on vielä avoinna. Jatkatko SaiPassa? — En pysty kommentoimaan tähän vielä mitään. Seura julkaisee tiimin, kun on sen aika, Huhtala toteaa. Huhtalan lisäksi myös SaiPan muu vanha valmennustrio Jouko Viljakainen, Tuomo Ropo ja Janne Valtonen odottaa edelleen, mitä tuleman pitää. — Kaikki on vielä auki, totesivat erotetun päävalmentajan Ari Santasen apuvalmentajat Viljakainen ja Ropo Etelä-Saimaalle kuin yhdestä suusta. — En ota siihen tässä vaiheessa mitään kantaa, koska keskeneräisistä asioista on kyse, sanoi puolestaan maalivahtivalmentaja Valtonen. Lue koko uutinen:

