Etelä-Saimaa: Nokelainen katkoo siivet SaiPa-huhuilta — ”Se pesti menee jollekin toiselle kaverille” SaiPan uuden päävalmentajan Tero Lehterän valmennustiimiin huhuissa viime päivinä liitetty Petteri Nokelainen kiistää valmentavansa SaiPaa tulevalla kaudella.Ilta-Sanomat uutisoi maanantaina, että SaiPan päävalmentajaksi nimitetty Lehterä on tiedustellut valmennustiiminsä yhdeksi jäseneksi vuoden 2011 maailmanmestaria Nokelaista, joka ei pystynyt pelaamaan tällä kaudella selkäongelman vuoksi.Tämä käynnisti Lappeenrannassa huhumyllyn. Näiltä huhuilta Nokelainen haluaa katkaista siivet.— Totta on, että asiasta on keskusteltu Lehterän kanssa. Mutta täällä hetkellä asia ei ole ajankohtainen. Se pesti menee jollekin toiselle kaverille, vaikka mielenkiintoinen projekti SaiPalla onkin käynnistymässä, Nokelainen kertoo.Nokelainen pelasi vielä syksyllä 2015 SaiPassa 10 ottelussa, mutta loukkaantui, eikä ole sen jälkeen pelannut otteluakaan. Hän sanoo, ettei ole tehnyt lopullista lopettamispäätöstä.— On hyvin epätodennäköistä, että pelaan enää koskaan. Viimeisiä nauloja arkkuun en ole lyönyt, mutta muun elämän olen aloittanut. Treenailen tällä hetkellä lähinnä omaksi ilokseni.Nokelaista pitävät tällä hetkellä kiireisinä tuotantotalouden opinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Hän on tuttu kasvo myös Nelonen Pron jääkiekkostudiosta, jossa hän on kommentoinut otteluita yhdessä Tero Lehterän kanssa.— Televisiohommat ovat kiva plussa opiskelujen sivussa. Isoin roolini on tällä hetkellä perheenisänä ja opiskelijana, Nokelainen painottaa. Lue koko uutinen:

