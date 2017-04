Uutinen

Etelä-Saimaa: Ministeri Jari Lindström: "Olen pyytänyt oikeusministerin salkun ottamista pois itseltäni" Kouvolalainen oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) haluaa luopua oikeusministerin salkusta ja keskittyä työministerin tehtäviin. — Minä olen itse pyytänyt oikeusministerin salkun ottamista pois itseltäni, Lindström kirjoittaa Kouvolan Sanomissa julkaistavassa kolumnissaan. Hän kirjoittaa, ettei kyse ole ”niinkään jaksamisesta tai loppuun palamisesta”. — Työministerin tehtävän hoitamiseen olen valmis, jos näin päätetään. Ministeri jäi maaliskuussa reilun viikon mittaiselle sairauslomalle kohonneen verenpaineensa vuoksi. Hän kertoi jo tuolloin, että hänen työtaakkansa on kohtuuton. Lindström korostaa, että kahden ministerin valtavan työmäärän vuoksi kuitenkaan mikään asia ei ole jäänyt hoitamatta. Hän kertoo sairastuneensa, koska laiminlöi itseään. — Siihen on tullut ja tulee muutos. Kukaan ei ole korvaamaton eikä mikään työ niin tärkeätä, että sen vuoksi pitäisi uhrata terveys, Lindström kirjoittaa. Lindströmin mukaan häneltä on usein kysytty, miten hän ehtii hoitamaan rivivaltuutetun tointa Kouvolan kaupunginvaltuustossa. — Uskon sen pystyväni hoitamaan, kun ministerisalkkujani järjestellään uusiin puihin, hän vastaa kolumnissaan kyselijöille. Kahden ison ministerisalkun sälyttämistä yhdelle henkilölle on kritisoitu ministerien salkkujakojen alkuhetkistä lähtien. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja ulkoministeri Timo Soini (ps.) myönsivät Lindströmin sairauslomailmoituksen aikoihin, että Lindströmin ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) työtaakka on liian suuri. Perussuomalaisten puheenjohtajaehdokkaaksi ilmoittautunut Sampo Terho on kertonut, että jos hänet valitaan puheenjohtajaksi, hän ottaa keskeisen salkun hallituksessa. Soini vastaavasti on ilmoittanut, että haluaa jatkaa ulkoministerinä. Perussuomalaiset valitsee puolueelle uuden puheenjohtajan kesäkuussa. Lue Lindströmin kolumni kokonaisuudessaan täältä. Lue koko uutinen:

