Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan kauppatorin muistoista kirja — Torikaupan tarinat julkaistaan 6. toukokuuta Lappeenrannan kauppatorista on ilmestynyt historiateos. Perinteen tutkija Sari Tuuva-Hongiston muistitietoa tallentava Torikaupan tarinat -kirjassa pääosassa ovat torin pitkäaikaiset kauppiaat kertomuksineen. Tuuva-Hongistolla on myös omia muistoja torielämästä. Filosofian tohtorin työura alkoi oman lemiläisen kotitilan mansikanmyyjänä kauppatorilla. Torikaupan tarinat -kirjan julkaisutilaisuus on kauppatorilla 6. toukokuuta kello 10. Historiateosta on julkaisutilaisuuden ohella myynnissä Karjala-puodissa ja kustantaja Partuunan nettikaupassa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/12/Lappeenrannan%20kauppatorin%20muistoista%20kirja%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Torikaupan%20tarinat%20julkaistaan%206.%20toukokuuta/2017122133055/4