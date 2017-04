Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaksi Soldiers of Odin -katupartioliikkeen jäsentä sakkorangaistuksiin Imatran pahoinpitelyistä Kaksi Soldiers of Odin -katupartioliikkeen jäsentä on tuomittu sakkorangaistuksiin viime maaliskuussa Imatralla sattuneesta pahoinpitelystä. Kolmannen syytetyn osalta asian käsittely jatkuu edelleen. Etelä-Karjalan käräjäoikeus katsoi päätekijän syyllistyneen kahteen pahoinpitelyyn ja lievään vahingontekoon. Hänelle tuomittiin 540 euron suuruinen sakkorangaistus. Sen lisäksi hän joutuu korvaamaan vahingonkorvauksia ja muita kuluja yhteensä noin 730 euroa. Toisen syytetyn katsottiin syyllistyneen lievään pahoinpitelyyn. Hänen maksettavakseen tulee 150 euron suuruinen sakko sekä 200 euron korvaus pahoinpidellylle aiheutuneesta kivusta ja särystä. Miehillä on rikosrekisterissä ennestään useita pahoinpitelytuomioita, minkä vuoksi käräjäoikeus katsoi, että sakkojen tulee olla tuntuvia. Toinen miehistä istuu parhaillaan vankeusrangaistusta. Kolmas syytetty sai tässä vaiheessa maksettavakseen 300 euron suuruisen uhkasakon, koska hän ei saapunut asian pääkäsittelyyn. Imatralla 6. maaliskuuta sattunut pahoinpitely ei liittynyt katupartiotoimintaan. Jyväskylän seudulta Imatralle tullut kolmikko sekaantui suomalaispariskunnan ravintolassa tapahtuneeseen riitelyyn. Sen seurauksena ulkona pahoinpidellyiksi tuli kaksi imatralaismiestä ja yksi nainen. Heidän vammansa eivät olleet vakavia. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/12/Kaksi%20Soldiers%20of%20Odin%20-katupartioliikkeen%20j%C3%A4sent%C3%A4%20sakkorangaistuksiin%20Imatran%20pahoinpitelyist%C3%A4/2017522132756/4