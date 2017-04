Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaakkois-Suomen Natura-verkoston hoitosuunnitelmaan tehtiin päivitys Kaakkois-Suomen Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelmasta on valmistunut päivitys. Suunnitelmaa käytetään verkostoon kuuluvien alueiden suojelutoimien tarpeen arvioinnissa ja kohdentamisessa. Natura 2000 on EU:n laajuinen luonnonsuojelualueiden verkosto. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimialueella Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa siihen sisältyy 134 EU:n lintudirektiivin ja luontodirektiivin mukaista aluetta. Niiden yhteispinta-ala on 142 000 hehtaaria, josta 94 prosenttia on vesialueita. Yleissuunnitelmaa päivitetään kymmenen vuoden välein. Siinä linjataan tarkempien aluekohtaisten hoito- ja käyttösuunnitelmien tarvetta ja kiireellisyyttä. Päivityksessä tehdyn arvion mukaan Kaakkois-Suomen Natura-alueiden pinta-alasta lähes 70 prosentilla on jo olemassa tarvittavat suunnitelmat. Nämä hehtaarit ovat pääosin isoilla Natura-alueilla. 14 prosentille Natura-alueiden pinta-alasta ei suunnitelmia tarvitakaan. Nämä hehtaarit ovat pienissä Natura-kohteissa. Noin 17 prosentilla pinta-alasta suunnitelmien päivitys on tarpeen tai sitä ei ole vielä ensinkään. Toimenpidesuunnitelma on päivityksen arvion mukaan tarpeen laatia kahdeksalle alueelle, joista kuudelle suunnitelma tarvitaan kiireellisenä. Suunnitelmat koskevat lähinnä ennallistamista, luonnonhoitoa ja lajien elinympäristöjen hoitoa. — Muiden suunnitelmien osalta on tunnistettu metsätaloussuunnitelman laatimistarve 19:lle, vesienhoitosuunnitelman määrittelytarve yhdelle ja muita suunnittelutarpeita kuudelle Natura 2000 -alueelle. Muissa suunnittelutarpeissa on mukana mm. virkistyskäytön ohjaamisen kannalta tärkeitä kallioalueita ja perinnebiotoopin hoitokohde, kerrotaan ELY-keskuksen tiedotteessa. Sen mukaan erittäin kiireellisiä kohteita ovat Repoveden Natura-alueen käyttö- ja hoito suunnitelman päivitys ja Riitahuusinpellon toimenpidesuunnitelma Miehikkälässä. Natura-alueet ovat pääosin myös kansallisia luonnonsuojelualueita. Kaakkois-Suomen Natura-hehtaareista noin 80 prosenttia on jo perustettuja luonnonsuojelualueita tai sellaisiksi varattuja. Kaakkois-Suomen ELY-keskus teki Natura-verkoston yleissuunnitelman päivityksen yhdessä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa.

