Etelä-Saimaa: Imatran seurakunta tekee selvityksen seurakuntaliitoksesta — päätös syntyi äänin 15—13 Imatran seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt tehdä selvityksen seurakuntaliitoksesta. Päätös syntyi valtuuston keskiviikkoisessa kokouksessa äänestyksen jälkeen äänin 15—13. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Ollosen mukaan tahtotilaa selvästi on Imatran osallistumisesta Ruokolahden ja Rautjärven seurakuntien liitosselvitykseen. — Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen valmistelevana virkamiehenä kannatti selvityksen tekemistä päätösehdotuksessaan. Äänestystulokseen vaikutti varmaan myös se, että seurakuntaliitos voisi parantaa Imatran seurakunnan toimintaedellytyksiä jatkossa. Ollonen korostaa, että tässä vaiheessa kyse on vasta selvityksestä. Jokainen seurakunta tekee itse lopullisen päätöksen varsinaisesta liitoksesta. — Seuraavaksi kirkkoneuvosto tekee luultavasti päätöksen selvitysmiehen valitsemisesta. Arvioisin, että asiaa valmistellaan syksyn 2017 aikana, ja selvitys on valtuuston käsiteltävänä vuoden 2018 alussa. Ollosen mukaan mahdollinen seurakuntaliitos voitaisiin tehdä todennäköisesti vuoden 2019 alussa. Tuomiokapituli päätti viime marraskuussa, että Rautjärven seurakunta liitetään Ruokolahden seurakuntaan vuoden 2018 alusta. Syynä on Rautjärven huono taloustilanne. Lue koko uutinen:

