Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan ammattiorkesterit soittavat harvoin maakunnan parhaissa konserttisaleissa Etelä-Karjalan konserttisaleista ei synny taiteellisia erimielisyyksiä. Musiikin ammattilaisten kolmen kärki on yhdenmukainen: Konserttihovi ja kulttuuritalo Virran Karelia-sali Imatralla sekä Lappeenrannan musiikkiopiston Helkiö-sali soivat parhaiten. — Konserttihovi on akustisesti ykköspaikka. Se soi hyvin, siellä kuulee hyvin, ja sen miljöö on kaunis, viulisti ja Lappeenrannan musiikkiopiston viulunsoiton lehtori Riitta Lind paaluttaa. Hän on konsertoinut hovissa sekä isossa että pienessä kokoonpanossa. Konserttisalit on rakennettu yhtä käyttötarkoitusta varten: soittamista. Etelä-Karjalan parhaat salit ovat Imatralla, ja maakunnan kaksi ammattiorkesteria, Lappeenrannan kaupunginorkesteri ja Rakuunasoittokunta, konsertoivat niissä varsin harvoin. Ne esiintyvät säännöllisesti Mikkelin konsertti- ja kongressitalo Mikaelin Martti Talvela -salissa, joka soi kuin Karelia-sali. — Siellä on helppo soittaa, ja sen akustiikka on kaunis ja lämmin, kaupunginorkesterin konserttimestari Matti Koponen kertoo. Lue koko uutinen:

